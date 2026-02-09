Рейтинг@Mail.ru
15:05 09.02.2026
Володин обсудил с лидерами думских фракций законопроекты на февраль
2026-02-09T15:05:00+03:00
2026-02-09T15:05:00+03:00
россия
вячеслав володин
сергей лавров
госдума рф
общество
россия, вячеслав володин, сергей лавров, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Сергей Лавров, Госдума РФ, Общество
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями думских фракций, в ходе которого обсуждались приоритетные законопроекты на февраль, включая инициативы о дополнительных мерах по противодействию кибермошенничеству, защите прав потребителей и о совершенствовании миграционной политики, сообщается на сайте палаты парламента.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций ГД. Обсуждались приоритетные законопроекты, которые планируется рассмотреть в ходе пленарных заседаний в феврале. Среди них инициативы о дополнительных мерах по противодействию кибермошенничеству и защите прав потребителей, о совершенствовании миграционной политики, а также некоторые изменения в трудовое законодательство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече речь шла в том числе о подготовке к предстоящему правительственному часу с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, который запланирован на 11 февраля, а также о продолжающейся подготовке к ежегодному отчету правительства в Госдуме, в рамках которой проходят встречи с фракциями и комитетами.
Россия Вячеслав Володин Сергей Лавров Госдума РФ Общество
 
 
