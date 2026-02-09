Рейтинг@Mail.ru
"VK Видео" обогнал YouTube по популярности у россиян в январе
12:50 09.02.2026 (обновлено: 20:12 09.02.2026)
"VK Видео" обогнал YouTube по популярности у россиян в январе
"VK Видео" обогнал YouTube по популярности у россиян в январе
"VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе, обогнав YouTube и Rutube: общее количество его пользователей за первый месяц нового года... РИА Новости, 09.02.2026
"VK Видео" обогнал YouTube по популярности у россиян в январе

Mediascope: "VK Видео" стал самым популярным видеохостингом у россиян в январе

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. "VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе, обогнав YouTube и Rutube: общее количество его пользователей за первый месяц нового года составило 82,8 миллиона, следует из данных Mediascope, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в январе. .<...> Общее количество пользователей (MAU) популярных в России видеохостингов в январе 2026 года: "VK Видео" — 82,8 миллиона человек (декабрь 81,6)", — говорится там.
Отмечается, что январская аудитория YouTube упала до 65,9 миллиона с 67,5 миллиона в декабре. А аудитория Rutube в минувшем месяце составила 47,7 миллиона против 48,2 миллиона в декабре.
"VK Видео" занял первое место среди видеохостингов и по количеству ежедневных пользователей: в январе его аудитория выросла до 42,2 миллиона против 41,1 миллиона в декабре. Для сравнения: аналогичная аудитория YouTube составила 22 миллиона, а у Rutube — 8,3 миллиона.
Заголовок открываемого материала