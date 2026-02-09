https://ria.ru/20260209/video-2073174083.html
"VK Видео" обогнал YouTube по популярности у россиян в январе
"VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе, обогнав YouTube и Rutube: общее количество его пользователей за первый месяц нового года... РИА Новости, 09.02.2026
"VK Видео" обогнал YouTube по популярности у россиян в январе
Mediascope: "VK Видео" стал самым популярным видеохостингом у россиян в январе
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. "VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе, обогнав YouTube и Rutube: общее количество его пользователей за первый месяц нового года составило 82,8 миллиона, следует из данных Mediascope, с которыми ознакомилось РИА Новости.
видеохостингов в январе 2026 года: "VK Видео" — 82,8 миллиона человек (декабрь 81,6)", — говорится там
Отмечается, что январская аудитория YouTube
упала до 65,9 миллиона с 67,5 миллиона в декабре. А аудитория Rutube
в минувшем месяце составила 47,7 миллиона против 48,2 миллиона в декабре.
"VK Видео" занял первое место среди видеохостингов и по количеству ежедневных пользователей: в январе его аудитория выросла до 42,2 миллиона против 41,1 миллиона в декабре. Для сравнения: аналогичная аудитория YouTube составила 22 миллиона, а у Rutube — 8,3 миллиона.