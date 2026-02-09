"VK Видео" обогнал YouTube по популярности у россиян в январе

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. "VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе, обогнав YouTube и Rutube: общее количество его пользователей за первый месяц нового года составило 82,8 миллиона, следует из данных Mediascope, с которыми ознакомилось РИА Новости.