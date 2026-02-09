https://ria.ru/20260209/vertolet-2073100892.html
В Южной Корее разбился военный вертолет
В Южной Корее разбился военный вертолет - РИА Новости, 09.02.2026
В Южной Корее разбился военный вертолет
Военный вертолёт потерпел крушение в уезде Капхён провинции Кёнгидо, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T05:49:00+03:00
2026-02-09T05:49:00+03:00
2026-02-09T06:41:00+03:00
в мире
кенгидо
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111110/61/1111106180_0:118:2000:1243_1920x0_80_0_0_dffddcb1bbb0f6dfb5d743b680105528.jpg
https://ria.ru/20250907/vertolet-2040234148.html
кенгидо
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111110/61/1111106180_61:0:1797:1302_1920x0_80_0_0_13e4e7dca096f1fb2a81ce590100345a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кенгидо, южная корея
В мире, Кенгидо, Южная Корея
В Южной Корее разбился военный вертолет
В Японии потерпел крушение военный вертолет, пострадали два человека
СЕУЛ, 9 фев — РИА Новости.
Военный вертолёт потерпел крушение в уезде Капхён провинции Кёнгидо, передает агентство Рёнхап
.
"В уезде Капхён провинции Кёнгидо
потерпел крушение военный вертолёт… данные о пострадавших уточняются", - пишет агентство.
По данным агентства, крушение произошло около 11.00 (05.00 мск) в понедельник. Ударный вертолёт Cobra AH-1S принадлежал сухопутным войскам Южной Кореи. Два человека, находившиеся на борту, получили тяжёлые травмы и были доставлены в больницу с остановкой сердца, их состояние описано как критическое, но факт смерти пока не подтверждён.
Власти отмечают, что взрыва или пожара в результате аварии не произошло.