05:49 09.02.2026 (обновлено: 06:41 09.02.2026)
В Южной Корее разбился военный вертолет
СЕУЛ, 9 фев — РИА Новости. Военный вертолёт потерпел крушение в уезде Капхён провинции Кёнгидо, передает агентство Рёнхап.
"В уезде Капхён провинции Кёнгидо потерпел крушение военный вертолёт… данные о пострадавших уточняются", - пишет агентство.
По данным агентства, крушение произошло около 11.00 (05.00 мск) в понедельник. Ударный вертолёт Cobra AH-1S принадлежал сухопутным войскам Южной Кореи. Два человека, находившиеся на борту, получили тяжёлые травмы и были доставлены в больницу с остановкой сердца, их состояние описано как критическое, но факт смерти пока не подтверждён.
Власти отмечают, что взрыва или пожара в результате аварии не произошло.
В Миннесоте разбился вертолет
7 сентября 2025, 04:10
 
