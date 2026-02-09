В Южной Корее разбился военный вертолет

По данным агентства, крушение произошло около 11.00 (05.00 мск) в понедельник. Ударный вертолёт Cobra AH-1S принадлежал сухопутным войскам Южной Кореи. Два человека, находившиеся на борту, получили тяжёлые травмы и были доставлены в больницу с остановкой сердца, их состояние описано как критическое, но факт смерти пока не подтверждён.