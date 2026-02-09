США поставят Армении реакторы для развития ядерной энергетики, заявил Вэнс

ЕРЕВАН, 9 фев - РИА Новости. США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Это (заключение соглашения - ред.) означает, что малые модульные реакторы с американскими технологиями будут поставляться в эту страну", - сказал Вэнс в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Вэнс добавил, что в рамках соглашения США поставят Армении оборудование на сумму до 5 миллиардов долларов.
Кроме того, контракты на поставки топлива и обслуживание реакторов на еще 4 миллиарда долларов предусмотрены в долгосрочной перспективе, отметил вице-президент США.
В свою очередь Пашинян заявил, что подписал с Вэнсом совместное заявление о завершении переговоров по соглашению под названием "123" в сфере атомной энергии. По его словам, это соглашение откроет новую страницу в сотрудничестве в области мирного атома, будет способствовать диверсификация энергетических ресурсов в Армении с привлечением безопасных и инновационых технологий.
