https://ria.ru/20260209/vens-2073277245.html
Вэнс заявил о поставке Армении разведывательных беспилотников
Вэнс заявил о поставке Армении разведывательных беспилотников - РИА Новости, 09.02.2026
Вэнс заявил о поставке Армении разведывательных беспилотников
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон поставит Армении разведывательные беспилотники на 11 миллионов долларов, назвав сделку вкладом в... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T18:37:00+03:00
2026-02-09T18:37:00+03:00
2026-02-09T19:25:00+03:00
в мире
сша
армения
вашингтон (штат)
ереван
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_25cda0221d465646aa32b98de5879fa5.jpg
https://ria.ru/20260209/vens-2073275529.html
https://ria.ru/20260209/vens-2073275529.html
сша
армения
вашингтон (штат)
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_06de4868a59367215bc457bb7edc2c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, армения, вашингтон (штат), ереван, никол пашинян
В мире, США, Армения, Вашингтон (штат), Ереван, Никол Пашинян
Вэнс заявил о поставке Армении разведывательных беспилотников
Вэнс: США поставят Армении разведывательные беспилотники на $11 млн
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон поставит Армении разведывательные беспилотники на 11 миллионов долларов, назвав сделку вкладом в укрепление сдерживания и мира в регионе.
"Мы впервые объявляем о крупной продаже военных технологий - разведывательных беспилотников на 11 миллионов долларов - нашим армянским партнерам", - сказал Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров в Ереване
с премьером Армении Николом Пашиняном
.
"Лучший способ обеспечить мир - это создать реальное сдерживание, а лучший способ создать сдерживание - обладать лучшими военными технологиями в мире", - отметил он.
Вэнс добавил, что Вашингтон
располагает такими технологиями и намерен развивать оборонное сотрудничество с Ереваном.
В свою очередь Пашинян заявил, что Армения приобрела у США
в рамках армяно-американского военного и оборонного партнерства дроны V-BAT.
"Существенный прогресс зафиксирован также в сфере военного и оборонного партнерства между Арменией и США. В результате многолетнего двустороннего сотрудничества…Армения приобрела у США беспилотные летательные аппараты V-BAT, эффективность которых подтверждена богатым опытом применения и которые внесут существенный вклад в укрепление наших оборонных возможностей", - заявил Пашинян.
Он выразил надежду, что эта сделка станет основой для дальнейшего расширения сотрудничества.