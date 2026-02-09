Рейтинг@Mail.ru
Вэнс заявил о поставке Армении разведывательных беспилотников
18:37 09.02.2026 (обновлено: 19:25 09.02.2026)
Вэнс заявил о поставке Армении разведывательных беспилотников
Вэнс заявил о поставке Армении разведывательных беспилотников - РИА Новости, 09.02.2026
Вэнс заявил о поставке Армении разведывательных беспилотников
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон поставит Армении разведывательные беспилотники на 11 миллионов долларов, назвав сделку вкладом в... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T18:37:00+03:00
2026-02-09T19:25:00+03:00
в мире
сша
армения
вашингтон (штат)
ереван
никол пашинян
сша
армения
вашингтон (штат)
ереван
в мире, сша, армения, вашингтон (штат), ереван, никол пашинян
В мире, США, Армения, Вашингтон (штат), Ереван, Никол Пашинян
Вэнс заявил о поставке Армении разведывательных беспилотников

Вэнс: США поставят Армении разведывательные беспилотники на $11 млн

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон поставит Армении разведывательные беспилотники на 11 миллионов долларов, назвав сделку вкладом в укрепление сдерживания и мира в регионе.
"Мы впервые объявляем о крупной продаже военных технологий - разведывательных беспилотников на 11 миллионов долларов - нашим армянским партнерам", - сказал Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров в Ереване с премьером Армении Николом Пашиняном.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Вэнс и Пашинян подписали соглашение по сотрудничеству в ядерной сфере
Вчера, 18:26
"Лучший способ обеспечить мир - это создать реальное сдерживание, а лучший способ создать сдерживание - обладать лучшими военными технологиями в мире", - отметил он.
Вэнс добавил, что Вашингтон располагает такими технологиями и намерен развивать оборонное сотрудничество с Ереваном.
В свою очередь Пашинян заявил, что Армения приобрела у США в рамках армяно-американского военного и оборонного партнерства дроны V-BAT.
"Существенный прогресс зафиксирован также в сфере военного и оборонного партнерства между Арменией и США. В результате многолетнего двустороннего сотрудничества…Армения приобрела у США беспилотные летательные аппараты V-BAT, эффективность которых подтверждена богатым опытом применения и которые внесут существенный вклад в укрепление наших оборонных возможностей", - заявил Пашинян.
Он выразил надежду, что эта сделка станет основой для дальнейшего расширения сотрудничества.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Вэнс и Пашинян подписали соглашение по сотрудничеству в ядерной сфере
Вчера, 18:26
 
В мире, США, Армения, Вашингтон (штат), Ереван, Никол Пашинян
 
 
