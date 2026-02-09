Вэнс заявил о поставке Армении разведывательных беспилотников

ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон поставит Армении разведывательные беспилотники на 11 миллионов долларов, назвав сделку вкладом в укрепление сдерживания и мира в регионе.

Николом Пашиняном. "Мы впервые объявляем о крупной продаже военных технологий - разведывательных беспилотников на 11 миллионов долларов - нашим армянским партнерам", - сказал Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров в Ереване с премьером Армении

"Лучший способ обеспечить мир - это создать реальное сдерживание, а лучший способ создать сдерживание - обладать лучшими военными технологиями в мире", - отметил он.

Вэнс добавил, что Вашингтон располагает такими технологиями и намерен развивать оборонное сотрудничество с Ереваном.

В свою очередь Пашинян заявил, что Армения приобрела у США в рамках армяно-американского военного и оборонного партнерства дроны V-BAT.

"Существенный прогресс зафиксирован также в сфере военного и оборонного партнерства между Арменией и США. В результате многолетнего двустороннего сотрудничества…Армения приобрела у США беспилотные летательные аппараты V-BAT, эффективность которых подтверждена богатым опытом применения и которые внесут существенный вклад в укрепление наших оборонных возможностей", - заявил Пашинян.