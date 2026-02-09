https://ria.ru/20260209/vens-2073275529.html
Вэнс и Пашинян подписали соглашение по сотрудничеству в ядерной сфере
Вэнс и Пашинян подписали соглашение по сотрудничеству в ядерной сфере
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение по развитию сотрудничества США и Армении в гражданской ядерной... РИА Новости, 09.02.2026
Вэнс и Пашинян подписали соглашение по сотрудничеству в ядерной сфере
