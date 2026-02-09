Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент США Вэнс прибыл в Ереван
16:19 09.02.2026 (обновлено: 17:14 09.02.2026)
Вице-президент США Вэнс прибыл в Ереван
Вице-президент США Вэнс прибыл в Ереван
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Ереван, передает в понедельник армянское госагентство "Арменпресс", которое ведет прямой репортаж из аэропорта. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:19:00+03:00
2026-02-09T17:14:00+03:00
ЕРЕВАН, 9 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Ереван, передает в понедельник армянское госагентство "Арменпресс", которое ведет прямой репортаж из аэропорта.
"Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Армению", - сообщает агентство.
Как передает корреспондент РИА Новости, кортеж Вэнса из аэропорта сопровождал вертолет. Кортеж вице-президента проехал через мост Победы в Ереване и направился в сторону центра города. Вдоль моста были установлены флаги Армении и США.
В понедельник вечером запланированы переговоры Вэнса с премьером Армении Николом Пашиняном, по итогам которых они выступят с заявлениями.
Десятого февраля Вэнс направится с визитом в Азербайджан.
