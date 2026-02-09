https://ria.ru/20260209/vens-2073240080.html
Вице-президент США Вэнс прибыл в Ереван
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Ереван, передает в понедельник армянское госагентство "Арменпресс", которое ведет прямой репортаж из аэропорта. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:19:00+03:00
2026-02-09T16:19:00+03:00
2026-02-09T17:14:00+03:00
сша, ереван, в мире, джеймс дэвид вэнс, никол пашинян, армения
