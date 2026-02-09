https://ria.ru/20260209/varlamov-2073184474.html
Суд отклонил жалобу блогера Варламова* на заочный срок за фейки о ВС России
Суд отклонил жалобу блогера Варламова* на заочный срок за фейки о ВС России
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный восьмилетний приговор блогеру-иноагенту Илье Варламову* по делу о распространении фейков о ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Московский городской суд
оставил приговор Мещанского районного суда без изменения", - сказали в суде.
Варламова
* в августе прошлого года заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима со штрафом в 99,5 миллионов рублей и запретом администрировать сайты в течение четырех лет.
Как было установлено в суде, Варламов* распространял фейки об армии в роликах на своем YouTube-канале, а также был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.
Его признали виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 207.3 УК РФ
) и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).
Находящийся за рубежом Варламов* объявлен в международный розыск и заочно арестован. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов.
* Признан иностранным агентом в России