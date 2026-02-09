Суд отклонил жалобу блогера Варламова* на заочный срок за фейки о ВС России

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный восьмилетний приговор блогеру-иноагенту Илье Варламову* по делу о распространении фейков о ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

Как было установлено в суде, Варламов* распространял фейки об армии в роликах на своем YouTube-канале, а также был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.