14:16 09.02.2026
ФМБА подаст заявление на разрешение применения вакцин против глиобластомы
вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество, здоровье
Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Общество, Здоровье
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ФМБА во втором квартале 2026 года собирается подать заявление на разрешение применения вакцин против глиобластомы, а в конце года - против меланомы, заявила глава агентства Вероника Скворцова.
Пресс-конференция "Главное в науках о жизни: от открытий до реализации национальной стратегии", приуроченная ко Дню российской науки, проходит в понедельник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Во втором квартале мы будем готовы подать заявление на разрешение применения вакцин против глиобластомы… и в конце года - против меланомы", - сказала Скворцова на пресс-конференции.
Лаборатория ФМБА России - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В ФМБА рассказали, когда планируется регистрация вакцины от аллергии
Вчера, 13:45
 
Вероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)ОбществоЗдоровье
 
 
