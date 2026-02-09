https://ria.ru/20260209/vaktsina-2073202905.html
ФМБА подаст заявление на разрешение применения вакцин против глиобластомы
ФМБА во втором квартале 2026 года собирается подать заявление на разрешение применения вакцин против глиобластомы, а в конце года - против меланомы, заявила... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:16:00+03:00
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
здоровье
вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество, здоровье
Скворцова: ФМБА подаст заявление на разрешение вакцинации от глиобластомы в 2026