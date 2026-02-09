Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае сошли с рельсов несколько вагонов с углем - РИА Новости, 09.02.2026
16:42 09.02.2026
В Хабаровском крае сошли с рельсов несколько вагонов с углем
В Хабаровском крае сошли с рельсов несколько вагонов с углем - РИА Новости, 09.02.2026
В Хабаровском крае сошли с рельсов несколько вагонов с углем
Восемь вагонов с углем перевернулись на железной дороге в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 09.02.2026
происшествия, хабаровский край, советская гавань, россия, владислав яковлев, дальневосточная транспортная прокуратура, дальневосточная железная дорога
Происшествия, Хабаровский край, Советская Гавань, Россия, Владислав Яковлев, Дальневосточная транспортная прокуратура, Дальневосточная железная дорога
В Хабаровском крае сошли с рельсов несколько вагонов с углем

На железной дороге в Хабаровском крае опрокинулись восемь вагонов с углем

© Pixabay / PexelsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Железная дорога. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 9 фев - РИА Новости. Восемь вагонов с углем перевернулись на железной дороге в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
«
"По предварительным данным, сегодня около 21.00 (14.00 мск) на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань Комсомольского региона Дальневосточной железной дороги произошел сход 10 вагонов с углем, восемь из них опрокинулись. Поезд следовал в составе 71 вагона... Пострадавших нет", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Ванинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады и содержанию пути в нормативном состоянии. На место выехал заместитель Ванинского транспортного прокурора Владислав Яковлев. Также контролируется ход расследования уголовного дела по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Отмечается, что к месту происшествия выехал аварийно-восстановительный поезд. Движение на участке приостановлено. Пассажирский поезд задерживается.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
ПроисшествияХабаровский крайСоветская ГаваньРоссияВладислав ЯковлевДальневосточная транспортная прокуратураДальневосточная железная дорога
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
