В Хабаровском крае сошли с рельсов несколько вагонов с углем

ХАБАРОВСК, 9 фев - РИА Новости. Восемь вагонов с углем перевернулись на железной дороге в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Ванинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады и содержанию пути в нормативном состоянии. На место выехал заместитель Ванинского транспортного прокурора Владислав Яковлев. Также контролируется ход расследования уголовного дела по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).