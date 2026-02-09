https://ria.ru/20260209/vagony-2073246353.html
В Хабаровском крае сошли с рельсов несколько вагонов с углем
В Хабаровском крае сошли с рельсов несколько вагонов с углем
Восемь вагонов с углем перевернулись на железной дороге в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 09.02.2026
ХАБАРОВСК, 9 фев - РИА Новости. Восемь вагонов с углем перевернулись на железной дороге в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 21.00 (14.00 мск) на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань Комсомольского региона Дальневосточной железной дороги произошел сход 10 вагонов с углем, восемь из них опрокинулись. Поезд следовал в составе 71 вагона... Пострадавших нет", - сообщает ведомство в Telegram-канале
Ванинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады и содержанию пути в нормативном состоянии. На место выехал заместитель Ванинского транспортного прокурора Владислав Яковлев. Также контролируется ход расследования уголовного дела по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Отмечается, что к месту происшествия выехал аварийно-восстановительный поезд. Движение на участке приостановлено. Пассажирский поезд задерживается.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.