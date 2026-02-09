https://ria.ru/20260209/uvarova-2073110113.html
Актриса Нелли Уварова попала в больницу
Актриса Нелли Уварова попала в больницу - РИА Новости, 09.02.2026
Актриса Нелли Уварова попала в больницу
Актриса Нелли Уварова находится в столичном НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в клинике. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T08:34:00+03:00
2026-02-09T08:34:00+03:00
2026-02-09T10:36:00+03:00
культура
здоровье - общество
нелли уварова
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073120046_0:162:3092:1901_1920x0_80_0_0_06597931285e5e12926a02c45571257e.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073120046_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_1cedaccbf7141bfc9f1d799f3daf754e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, нелли уварова, москва
Культура, Здоровье - Общество, Нелли Уварова, Москва
Актриса Нелли Уварова попала в больницу
Звезда "Не родись красивой" Нелли Уварова попала в больницу с переломом ноги
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Актриса Нелли Уварова находится в столичном НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в клинике.
«
"Пациент находится в диагностическом отделении, состояние удовлетворительное, пока еще идет диагностика", — сказали там.
По информации Telegram-канала
Mash, актриса неудачно упала на катке в Хамовниках и сломала ногу.
Нелли Уваровой 45 лет. Родилась в Литве, детство провела в Грузии, в 1994 году переехала в Москву. Окончила актерский факультет ВГИКа. Зрителю более всего известна по роли Кати Пушкаревой в сериале "Не родись красивой". Снималась также в таких фильмах и сериалах, как "В круге первом", "Я остаюсь", "Тяжелый песок", "Адаптация", "Американец" и многих других.