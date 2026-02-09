Актриса Нелли Уварова попала в больницу

Нелли Уваровой 45 лет. Родилась в Литве, детство провела в Грузии, в 1994 году переехала в Москву. Окончила актерский факультет ВГИКа. Зрителю более всего известна по роли Кати Пушкаревой в сериале "Не родись красивой". Снималась также в таких фильмах и сериалах, как "В круге первом", "Я остаюсь", "Тяжелый песок", "Адаптация", "Американец" и многих других.