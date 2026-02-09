Рейтинг@Mail.ru
Актриса Нелли Уварова попала в больницу
08:34 09.02.2026 (обновлено: 10:36 09.02.2026)
Актриса Нелли Уварова попала в больницу
Актриса Нелли Уварова попала в больницу
Актриса Нелли Уварова находится в столичном НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в клинике. РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Актриса Нелли Уварова находится в столичном НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в клинике.
"Пациент находится в диагностическом отделении, состояние удовлетворительное, пока еще идет диагностика", — сказали там.

По информации Telegram-канала Mash, актриса неудачно упала на катке в Хамовниках и сломала ногу.
Нелли Уваровой 45 лет. Родилась в Литве, детство провела в Грузии, в 1994 году переехала в Москву. Окончила актерский факультет ВГИКа. Зрителю более всего известна по роли Кати Пушкаревой в сериале "Не родись красивой". Снималась также в таких фильмах и сериалах, как "В круге первом", "Я остаюсь", "Тяжелый песок", "Адаптация", "Американец" и многих других.
 
