Хегсет рассказал, сколько Трамп хочет потратить на оборону в 2027 году
Хегсет рассказал, сколько Трамп хочет потратить на оборону в 2027 году - РИА Новости, 09.02.2026
Хегсет рассказал, сколько Трамп хочет потратить на оборону в 2027 году
Глава министерства войны США Пит Хегсет предупредил, что оборонный бюджет на следующий год может достичь полутора триллионов долларов. РИА Новости, 09.02.2026
в мире
сша
мэн (штат)
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
сша
мэн (штат)
Хегсет: Трамп объявил о цели в $1,5 трлн на оборону в 2027 году