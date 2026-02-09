Рейтинг@Mail.ru
Хегсет рассказал, сколько Трамп хочет потратить на оборону в 2027 году - РИА Новости, 09.02.2026
23:15 09.02.2026
Хегсет рассказал, сколько Трамп хочет потратить на оборону в 2027 году
Хегсет рассказал, сколько Трамп хочет потратить на оборону в 2027 году
Глава министерства войны США Пит Хегсет предупредил, что оборонный бюджет на следующий год может достичь полутора триллионов долларов. РИА Новости, 09.02.2026
в мире
сша
мэн (штат)
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
в мире, сша, мэн (штат), пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Мэн (штат), Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Хегсет рассказал, сколько Трамп хочет потратить на оборону в 2027 году

Хегсет: Трамп объявил о цели в $1,5 трлн на оборону в 2027 году

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Глава министерства войны США Пит Хегсет предупредил, что оборонный бюджет на следующий год может достичь полутора триллионов долларов.
"Президент Дональд Трамп объявил о цели в 1,5 триллиона долларов на нашу национальную безопасность в 2027 году", - заявил Хегсет на кораблестроительном заводе в штате Мэн в рамках тура по военным производствам.
Шеф Пентагона пообещал разумно расходовать средства из казны. "Сообщение миру, конечно, в том, что мы будем тратить их разумно", - добавил Хегсет.
28 января, 18:59
Оборонные приоритеты США не ограничиваются Европой, заявил Рубио
28 января, 18:59
 
