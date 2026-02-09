СМИ раскрыли дерзкий план ЕС по урегулированию на Украине

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Евросоюз разрабатывает несколько вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении с Россией, утверждает Bloomberg.
По словам источников агентства, блок также хочет предоставить Украине четкие сроки выполнения необходимых шагов для продвижения формальной процедуры.
"Другие рассматриваемые варианты предполагают продолжение существующего процесса вступления в организацию или введение переходного периода и постепенного принятия в ЕС", — уточняется в материале.
Мирный процесс по Украине
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.