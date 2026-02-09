Рейтинг@Mail.ru
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 09.02.2026 (обновлено: 20:51 09.02.2026)
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в Киевской области и самом Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 09.02.2026
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в Киевской области и самом Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Винницкой и Черниговской областях.
