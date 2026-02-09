https://ria.ru/20260209/ukraina-2073315868.html
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в Киевской области и самом Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 09.02.2026
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
