МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. "Коалиция желающих" в лице европейских лидеров убеждает Владимира Зеленского не идти на уступки на переговорах с Россией, пишет L'AntiDiplomatico.
"Недавно Киев посетили различные евроатлантисты — секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Польши Дональд Туск. Они вещали о том, что Украина должна продолжать воевать, в первую очередь за счет своего народа, который отправляют на заклание. Конфликт надо продолжать любой ценой, чтобы сорвать вялотекущий переговорный процесс", — говорится в публикации.
"Европейская элита не хочет мира. Все их усилия направлены на собственное обогащение за счет продолжения геноцида славян. Они не хотят мира. Они жаждут крови, за счет которой будут обогащаться, как и Зеленский, главная цель которого — удержаться у власти любой ценой и заработать на войне", — резюмируется в статье.
Мирный процесс по Украине
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
