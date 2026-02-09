Рейтинг@Mail.ru
"Это геноцид". Действия Зеленского вызвали переполох на Западе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 09.02.2026 (обновлено: 20:22 09.02.2026)
"Это геноцид". Действия Зеленского вызвали переполох на Западе
"Это геноцид". Действия Зеленского вызвали переполох на Западе - РИА Новости, 09.02.2026
"Это геноцид". Действия Зеленского вызвали переполох на Западе
"Коалиция желающих" в лице европейских лидеров убеждает Владимира Зеленского не идти на уступки на переговорах с Россией, пишет L'AntiDiplomatico. РИА Новости, 09.02.2026
"Это геноцид". Действия Зеленского вызвали переполох на Западе

L'AntiDiplomatico: ЕС убеждает Зеленского не идти на уступки на переговорах

© AP Photo / Markus Schreiber Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. "Коалиция желающих" в лице европейских лидеров убеждает Владимира Зеленского не идти на уступки на переговорах с Россией, пишет L'AntiDiplomatico.
«
"Недавно Киев посетили различные евроатлантисты — секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Польши Дональд Туск. Они вещали о том, что Украина должна продолжать воевать, в первую очередь за счет своего народа, который отправляют на заклание. Конфликт надо продолжать любой ценой, чтобы сорвать вялотекущий переговорный процесс", — говорится в публикации.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В США опровергли слова Зеленского о сроках заключения мира
Вчера, 17:24
В Брюсселе, Варшаве, Берлине, Лондоне и других европейских столицах продолжают прилагать усилия, чтобы попытки уладить конфликт ни к чему не привели. Зеленский же незамедлительно подчиняется, отмечается в материале.
«
"Европейская элита не хочет мира. Все их усилия направлены на собственное обогащение за счет продолжения геноцида славян. Они не хотят мира. Они жаждут крови, за счет которой будут обогащаться, как и Зеленский, главная цель которого — удержаться у власти любой ценой и заработать на войне", — резюмируется в статье.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Зона смерти". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 14:59
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
На Западе назвали ключевое условие для завершения конфликта на Украине
8 февраля, 15:15
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
Специальная военная операция на Украине Украина Москва Киев Владимир Зеленский Марк Рютте Дональд Туск Вооруженные силы Украины НАТО Мирный план США по Украине
 
 
