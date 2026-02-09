https://ria.ru/20260209/ukraina-2073277536.html
Дерзкий выпад главы МИД Украины в адрес России вызвал переполох на Западе
Журналист Томас Фази в соцсети X раскритиковал дерзкое заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о запрете россиянам, участвовавшим в СВО, въезжать на... РИА Новости, 09.02.2026
Фази раскритиковал заявление Сибиги о запрете на въезд в ЕС для участников СВО