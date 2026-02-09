Рейтинг@Mail.ru
Дерзкий выпад главы МИД Украины в адрес России вызвал переполох на Западе - РИА Новости, 09.02.2026
18:40 09.02.2026 (обновлено: 22:45 09.02.2026)
Дерзкий выпад главы МИД Украины в адрес России вызвал переполох на Западе
в мире, украина, россия, эстония, андрей сибига, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Эстония, Андрей Сибига, Евросоюз
Дерзкий выпад главы МИД Украины в адрес России вызвал переполох на Западе

Фази раскритиковал заявление Сибиги о запрете на въезд в ЕС для участников СВО

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Журналист Томас Фази в соцсети X раскритиковал дерзкое заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о запрете россиянам, участвовавшим в СВО, въезжать на территорию Евросоюза.
Ранее министр заявил в соцсети X, что ЕС должен принять такие меры якобы для обеспечения собственной безопасности.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Кто подписывать будет?": в Киеве разгорелся скандал из-за мирного договора
5 февраля, 07:25
"Представитель страны, которая не входит в ЕС, пытается командовать лидерами союза", — обрушился с критикой журналист.
Ранее стало известно, что подобную инициативу продвигала Эстония. Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил об этом 29 января во время встречи с журналистами в Брюсселе перед заседанием глав МИД Евросоюза.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Кремле неоднократно заявляли, что Москва успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что рестрикции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Западе раскрыли тайный план Киева по поводу переговоров
29 января, 05:17
 
В миреУкраинаРоссияЭстонияАндрей СибигаЕвросоюз
 
 
