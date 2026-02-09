Посол в Риме объяснил, зачем ЕС нужно участие в переговорах по Украине

РИМ, 9 фев – РИА Новости. Время говорить о "спецпосланнике ЕС" по урегулированию украинского кризиса и восстановлению контактов с Россией упущено, попытки Европы и НАТО вклиниться в переговорный процесс нацелены лишь на его срыв, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Риме Алексей Парамонов, комментируя предложение премьера Италии Джорджи Мелони.
"Такая идея, насколько известно, действительно витала в головах некоторых итальянских высокопоставленных дипломатов четыре года назад. Но время, увы, упущено. Бездумная политика ЕС и НАТО по поддержке преступного режима Зеленского и ведения против нас гибридной войны провалилась. Сейчас же попытки этих структур вклиниться в переговорный процесс по Украине, в чем все уже не раз убедились, нацелены лишь на его срыв, а не на поиск взаимоприемлемых развязок", - заявил дипломат.
По словам Парамонова, заявление Мелони о необходимости диалога с Россией мало что значит, хотя и несет положительный заряд.
"Было бы, на мой взгляд, гораздо лучше, если бы кто-либо из итальянского руководства, имеющий соответствующие полномочия, обратился по имеющимся, слава Богу, дипломатическим каналам с предложением начать диалог по тем или иным вопросам. Уверен, такой шаг был бы в Москве высоко и по достоинству оценен и благосклонно принят. Как недавно высказался министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров: "Поднимите трубку, господа, позвоните, и мы ответим", - сказал посол в интервью ко Дню дипломатического работника.
Ранее о том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб. Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года, со своей стороны, заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.