Посол в Риме объяснил, зачем ЕС нужно участие в переговорах по Украине

РИМ, 9 фев – РИА Новости. Время говорить о "спецпосланнике ЕС" по урегулированию украинского кризиса и восстановлению контактов с Россией упущено, попытки Европы и НАТО вклиниться в переговорный процесс нацелены лишь на его срыв, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Риме Алексей Парамонов, комментируя предложение премьера Италии Джорджи Мелони.