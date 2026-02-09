Омбудсмен сообщил о резком росте числа жалоб на работу ТЦК на Украине

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Число жалоб на работу военкоматов на Украине выросло в 340 раз с начала 2022 года, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, граждане жалуются в том числе на незаконное ограничение передвижения во время задержания, насильную доставку в военкомат, поверхностное проведение медосмотров военно-врачебными комиссиями.

"Это уже не единичные случаи, а лавина жалоб, свидетельствующих о системном кризисе, который мы срочно должны устранить", — добавил Лубинец.

При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.