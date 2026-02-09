https://ria.ru/20260209/ukraina-2073253208.html
Омбудсмен сообщил о резком росте числа жалоб на работу ТЦК на Украине
Омбудсмен сообщил о резком росте числа жалоб на работу ТЦК на Украине - РИА Новости, 09.02.2026
Омбудсмен сообщил о резком росте числа жалоб на работу ТЦК на Украине
Число жалоб на работу военкоматов на Украине выросло в 340 раз с начала 2022 года, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. РИА Новости, 09.02.2026
украина
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Число жалоб на работу военкоматов на Украине выросло в 340 раз с начала 2022 года, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Количество жалоб на ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы) выросло в 340 раз (с начала 2022 года - ред.). В 2022 году в офис омбудсмена поступило 18 обращений от украинцев относительно нарушений со стороны ТЦК. В 2023 году — 514, в 2024 году — 3 312, в 2025 — 6 127 жалоб", - приводит слова Лубинца
украинское издание "Новости.LIVE
".
По его словам, граждане жалуются в том числе на незаконное ограничение передвижения во время задержания, насильную доставку в военкомат, поверхностное проведение медосмотров военно-врачебными комиссиями.
«
"Это уже не единичные случаи, а лавина жалоб, свидетельствующих о системном кризисе, который мы срочно должны устранить", — добавил Лубинец.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.