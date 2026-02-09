Майора ВСУ заподозрили в коррупции на поставках в армию

По информации ведомства, в июне 2025 года майор получил 10 тысяч долларов за "подмену товарных позиций продуктов". При этом часть продуктов списывали, а в военные части доставляли испорченные овощи и фрукты.

"Также проверяется происхождение денежных переводов на сумму 1,8 миллиона гривен и возможная причастность к этим средствам поставщиков и командования части. Следствие установило, что майор в 2025 году систематически уклонялся от службы, обманывая командование. Он неоднократно "десантировался" за границу... Всего он отсутствовал на службе не менее 38 суток, при этом продолжал получать премии", - отметили в прокуратуре.