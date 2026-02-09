Рейтинг@Mail.ru
Майора ВСУ заподозрили в коррупции на поставках в армию
14:43 09.02.2026 (обновлено: 14:44 09.02.2026)
Майора ВСУ заподозрили в коррупции на поставках в армию
Майор бригады десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ поставлял в военные части некачественные продукты, а также уклонялся от военной службы, сообщили в понедельник... РИА Новости, 09.02.2026
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Майора ВСУ заподозрили в коррупции на поставках в армию

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Майор бригады десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ поставлял в военные части некачественные продукты, а также уклонялся от военной службы, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора Украины.
"Майора тыла бригады ДШВ подозревают в коррупционных схемах по поставке продуктов ненадлежащего качества для военных. В рамках программы "нечестные закупки" ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, мошенничестве и уклонении от военной службы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, в июне 2025 года майор получил 10 тысяч долларов за "подмену товарных позиций продуктов". При этом часть продуктов списывали, а в военные части доставляли испорченные овощи и фрукты.
"Также проверяется происхождение денежных переводов на сумму 1,8 миллиона гривен и возможная причастность к этим средствам поставщиков и командования части. Следствие установило, что майор в 2025 году систематически уклонялся от службы, обманывая командование. Он неоднократно "десантировался" за границу... Всего он отсутствовал на службе не менее 38 суток, при этом продолжал получать премии", - отметили в прокуратуре.
