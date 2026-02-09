МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Представители Евросоюза и ОБСЕ не имеют права участвовать в урегулировании конфликта на Украине, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Представители Евросоюза или ОБСЕ не имеют права сидеть за переговорным столом по мирному урегулированию. В 2014 году ей (ОБСЕ – ред.) представили такое право, но она его использовала исключительно в интересах одной стороны – Киева и коллективного Запада, чтобы война продолжалась и вспыхнула с новой силой. Поэтому ОБСЕ, как и большинство стран, входящих в ее состав, которые являются враждебными по отношению к России, не могут участвовать в переговорном процессе", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
"С 2015 по 2021 год группы, в которые входили представители ОБСЕ для контактов между Украиной и ДНР/ЛНР, выполняли функции по сбору информации, которая передавалась на Запад и в Киев. Они работали на одну сторону, а не выполняли функции посредников, которые должны способствовать заключению мира. И именно по их вине этот мир так и не был достигнут", - отметил Медведчук.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу 5 февраля прибыли в Москву с двухдневным визитом. Кассис на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в пятницу заявил, что хотел бы обсудить вопрос о том, какую роль организация могла бы сыграть в прекращении огня на Украине. Ранее Лавров заявил, что страны НАТО превратили ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов в ущерб общеевропейским задачам. По его словам, организация закрывает глаза на цензуру российских СМИ на Западе и превратилась в площадку, где оправдывают односторонние меры принуждения.