ЕС не может участвовать в урегулировании на Украине, считает Медведчук

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Представители Евросоюза и ОБСЕ не имеют права участвовать в урегулировании конфликта на Украине, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.