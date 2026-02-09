Рейтинг@Mail.ru
ЕС не может участвовать в урегулировании на Украине, считает Медведчук
14:06 09.02.2026
ЕС не может участвовать в урегулировании на Украине, считает Медведчук
в мире, украина, киев, россия, виктор медведчук, обсе, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Россия, Виктор Медведчук, ОБСЕ, Евросоюз
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Представители Евросоюза и ОБСЕ не имеют права участвовать в урегулировании конфликта на Украине, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Представители Евросоюза или ОБСЕ не имеют права сидеть за переговорным столом по мирному урегулированию. В 2014 году ей (ОБСЕ – ред.) представили такое право, но она его использовала исключительно в интересах одной стороны – Киева и коллективного Запада, чтобы война продолжалась и вспыхнула с новой силой. Поэтому ОБСЕ, как и большинство стран, входящих в ее состав, которые являются враждебными по отношению к России, не могут участвовать в переговорном процессе", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Россия приняла предложение США по Украине на Аляске, заявил Лавров
Вчера, 11:04
По его словам, представители ЕС, желающие войны, пытаются еще больше развить эскалацию. Он напомнил, что ОБСЕ уже участвовала в урегулировании конфликта в Донбассе.
"С 2015 по 2021 год группы, в которые входили представители ОБСЕ для контактов между Украиной и ДНР/ЛНР, выполняли функции по сбору информации, которая передавалась на Запад и в Киев. Они работали на одну сторону, а не выполняли функции посредников, которые должны способствовать заключению мира. И именно по их вине этот мир так и не был достигнут", - отметил Медведчук.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу 5 февраля прибыли в Москву с двухдневным визитом. Кассис на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в пятницу заявил, что хотел бы обсудить вопрос о том, какую роль организация могла бы сыграть в прекращении огня на Украине. Ранее Лавров заявил, что страны НАТО превратили ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов в ущерб общеевропейским задачам. По его словам, организация закрывает глаза на цензуру российских СМИ на Западе и превратилась в площадку, где оправдывают односторонние меры принуждения.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Лавров рассказал о желании Европы участвовать в украинском урегулировании
Вчера, 13:27
 
В миреУкраинаКиевРоссияВиктор МедведчукОБСЕЕвросоюз
 
 
