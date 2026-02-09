Рейтинг@Mail.ru
В Польше ужаснулись из-за произошедшего на Украине - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/ukraina-2073187031.html
В Польше ужаснулись из-за произошедшего на Украине
В Польше ужаснулись из-за произошедшего на Украине - РИА Новости, 09.02.2026
В Польше ужаснулись из-за произошедшего на Украине
Украина оказалась в крайне трудном положении из-за проблем с призывом, пишет издание Wirtualna Polska. В статье отмечается, что политика украинский властей в... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T13:44:00+03:00
2026-02-09T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20260209/rossiya-2073123214.html
https://ria.ru/20260209/ukraina-2073161389.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины
В Польше ужаснулись из-за произошедшего на Украине

WP: Украина оказалась в крайне трудном положении из-за проблем с призывом

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украина оказалась в крайне трудном положении из-за проблем с призывом, пишет издание Wirtualna Polska.

В статье отмечается, что политика украинский властей в вопросе мобилизации только усилила проблемы.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 09:36
"Украина, где уклонение от призыва стало элементом повседневной жизни, оказалась в крайне трудном положении. Эту проблему невозможно решить одними только репрессиями или изменениями в законодательстве, потому что она разрослась настолько, что власти оказались прижатыми к стене", — говорится в публикации.

Издание пишет, что киевский режим не смог справиться с этой проблемой, когда усталость общества от военного конфликта еще не была так очевидна, теперь же введение новых ограничений и наказаний встретит лишь еще более сильное социальное сопротивление.

"Сейчас проводить реформы уже слишком поздно, и падение поддержки власти в любом случае практически неизбежно. Власти Украины проспали подходящий момент", — добавляет WP.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
СМИ забили тревогу из-за неожиданного удара по Украине
Вчера, 12:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала