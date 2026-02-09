МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украина оказалась в крайне трудном положении из-за проблем с призывом, пишет издание Wirtualna Polska.
В статье отмечается, что политика украинский властей в вопросе мобилизации только усилила проблемы.
В статье отмечается, что политика украинский властей в вопросе мобилизации только усилила проблемы.
"Украина, где уклонение от призыва стало элементом повседневной жизни, оказалась в крайне трудном положении. Эту проблему невозможно решить одними только репрессиями или изменениями в законодательстве, потому что она разрослась настолько, что власти оказались прижатыми к стене", — говорится в публикации.
Издание пишет, что киевский режим не смог справиться с этой проблемой, когда усталость общества от военного конфликта еще не была так очевидна, теперь же введение новых ограничений и наказаний встретит лишь еще более сильное социальное сопротивление.
"Сейчас проводить реформы уже слишком поздно, и падение поддержки власти в любом случае практически неизбежно. Власти Украины проспали подходящий момент", — добавляет WP.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
Издание пишет, что киевский режим не смог справиться с этой проблемой, когда усталость общества от военного конфликта еще не была так очевидна, теперь же введение новых ограничений и наказаний встретит лишь еще более сильное социальное сопротивление.
"Сейчас проводить реформы уже слишком поздно, и падение поддержки власти в любом случае практически неизбежно. Власти Украины проспали подходящий момент", — добавляет WP.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.