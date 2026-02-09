https://ria.ru/20260209/ukraina-2073176429.html
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Южная" за сутки
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Южная" за сутки - РИА Новости, 09.02.2026
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Южная" за сутки
ВСУ потеряли до 125 военных, танк "Leopard" производства ФРГ за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:59:00+03:00
2026-02-09T12:59:00+03:00
2026-02-09T14:48:00+03:00
россия
в мире
германия
константиновка
краматорск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
россия
германия
константиновка
краматорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, германия, константиновка, краматорск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, В мире, Германия, Константиновка, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Южная" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Южная" за сутки