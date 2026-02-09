Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Южная" за сутки
12:59 09.02.2026 (обновлено: 14:48 09.02.2026)
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Южная" за сутки
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Южная" за сутки - РИА Новости, 09.02.2026
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Южная" за сутки
ВСУ потеряли до 125 военных, танк "Leopard" производства ФРГ за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2026
россия, в мире, германия, константиновка, краматорск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, В мире, Германия, Константиновка, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Южная" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия группировки "Южная" за сутки

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли до 125 военных, танк "Leopard" производства ФРГ за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, мотопехотной бригад, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Резниковка, Никифоровка, Бересток, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
РоссияВ миреГерманияКонстантиновкаКраматорскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала