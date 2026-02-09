ВСУ потеряли более 130 военнослужащих в зоне действия "Запада" за сутки

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.