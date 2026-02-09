https://ria.ru/20260209/ukraina-2073175618.html
ВСУ потеряли более 130 военнослужащих в зоне действия "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:56:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
