СМИ забили тревогу из-за неожиданного удара по Украине

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. У Украины во время массированных ударов российских военных было минимальное количество снарядов к Patriot, пишет Financial Times.



"В прошлом месяце у киевских ВВС было так мало ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, что их пусковые установки простаивали пустыми, не имея возможности реагировать…" — говорится в публикации.