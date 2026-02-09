Рейтинг@Mail.ru
СМИ забили тревогу из-за неожиданного удара по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 09.02.2026 (обновлено: 14:51 09.02.2026)
СМИ забили тревогу из-за неожиданного удара по Украине
СМИ забили тревогу из-за неожиданного удара по Украине - РИА Новости, 09.02.2026
СМИ забили тревогу из-за неожиданного удара по Украине
У Украины во время массированных ударов российских военных было минимальное количество снарядов к Patriot, пишет Financial Times. "В прошлом месяце у киевских... РИА Новости, 09.02.2026
СМИ забили тревогу из-за неожиданного удара по Украине

FT: у Украины во время массированных ударов ВС России не было снарядов к Patriot

© AP Photo / Vladyslav MusiienkoПлощадь Независимости в Киеве во время отключения света
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Vladyslav Musiienko
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. У Украины во время массированных ударов российских военных было минимальное количество снарядов к Patriot, пишет Financial Times.

"В прошлом месяце у киевских ВВС было так мало ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, что их пусковые установки простаивали пустыми, не имея возможности реагировать…" — говорится в публикации.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
