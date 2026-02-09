Глава МО Украины поедет в Брюссель просить Patriot и NASAMS, пишет Politico

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в среду, где будет выпрашивать для Киева дополнительные комплексы ПВО, включая Patriot и NASAMS, пишет газета Politico со ссылкой на европейского чиновника.
"Министр обороны Украины... должен присутствовать на заседании и проинформировать руководителей оборонных ведомств блока о "наиболее насущных" потребностях своей страны... Федоров, вероятно, будет просить дополнительные комплексы ПВО, включая Patriot и NASAMS, которые давно находятся в списке приоритетов Киева", - приводит издание слова чиновника.
Также, по его словам, на встрече будет обсуждаться сотрудничество в области оборонных инноваций.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.