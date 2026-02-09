Глава МО Украины поедет в Брюссель просить Patriot и NASAMS, пишет Politico

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в среду, где будет выпрашивать для Киева дополнительные комплексы ПВО, включая Patriot и NASAMS, пишет газета Politico со ссылкой на европейского чиновника.