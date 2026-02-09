В Волынской области более 80 тысяч абонентов остались без света

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Более 80 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Нововолынской общине в Волынской области на западе Украины, сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус.

"Более 80 тысяч абонентов из Нововолынской общины и близлежащих населенных пунктов без света. Критическая инфраструктура в городе запитана от генераторов", - написал Карпус в своем Telegram-канале.