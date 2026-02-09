Рейтинг@Mail.ru
В Волынской области более 80 тысяч абонентов остались без света
10:45 09.02.2026
В Волынской области более 80 тысяч абонентов остались без света
В Волынской области более 80 тысяч абонентов остались без света
Более 80 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Нововолынской общине в Волынской области на западе Украины, сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус. РИА Новости, 09.02.2026
В мире, Волынская область, Украина
В Волынской области более 80 тысяч абонентов остались без света

У более 80 тыс абонентов из Нововолынской общины пропал свет

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Более 80 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Нововолынской общине в Волынской области на западе Украины, сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус.
"Более 80 тысяч абонентов из Нововолынской общины и близлежащих населенных пунктов без света. Критическая инфраструктура в городе запитана от генераторов", - написал Карпус в своем Telegram-канале.
По его словам, это связано с повреждением электроподстанции.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Света не будет". Зеленский сделал странное заявление о ситуации на Украине
8 февраля, 19:51
 
