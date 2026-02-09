https://ria.ru/20260209/ukraina-2073137674.html
В Волынской области более 80 тысяч абонентов остались без света
В Волынской области более 80 тысяч абонентов остались без света
Более 80 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Нововолынской общине в Волынской области на западе Украины, сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус. РИА Новости, 09.02.2026
В Волынской области более 80 тысяч абонентов остались без света
У более 80 тыс абонентов из Нововолынской общины пропал свет