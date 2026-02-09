Рейтинг@Mail.ru
На Украине будут проблемы со светом еще несколько лет, считает эксперт - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/ukraina-2073134261.html
На Украине будут проблемы со светом еще несколько лет, считает эксперт
На Украине будут проблемы со светом еще несколько лет, считает эксперт - РИА Новости, 09.02.2026
На Украине будут проблемы со светом еще несколько лет, считает эксперт
Дефицит электроэнергии на Украине сохранится в ближайшие несколько лет, считает основатель и совладелец энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова"... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:29:00+03:00
2026-02-09T10:29:00+03:00
в мире
украина
киев
денис шмыгаль
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7399e53ec390b4a34114a02390f2a8d1.jpg
https://ria.ru/20260208/ukraina-2073062259.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673015_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_3adf279a0bcde31df9d876c160a190e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, денис шмыгаль, дтэк
В мире, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, ДТЭК
На Украине будут проблемы со светом еще несколько лет, считает эксперт

Тынный: дефицит электроэнергии на Украине сохранится еще несколько лет

© AP Photo / Vladyslav MusiienkoПлощадь Независимости в Киеве во время отключения света
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Vladyslav Musiienko
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Дефицит электроэнергии на Украине сохранится в ближайшие несколько лет, считает основатель и совладелец энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова" Игорь Тынный.
Украинский энергохолдинг ДТЭК 7 февраля сообщил, что Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии, энергосистема работает с максимальными ограничениями, наиболее сложная ситуация в Киеве.
"Очевидно, что ситуация с дефицитом электрической энергии в Украине сохранится еще несколько лет", - сказал Тынный в интервью украинскому изданию "Телеграф".
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Света не будет". Зеленский сделал странное заявление о ситуации на Украине
8 февраля, 19:51
 
В миреУкраинаКиевДенис ШмыгальДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала