https://ria.ru/20260209/ukraina-2073134261.html
На Украине будут проблемы со светом еще несколько лет, считает эксперт
На Украине будут проблемы со светом еще несколько лет, считает эксперт - РИА Новости, 09.02.2026
На Украине будут проблемы со светом еще несколько лет, считает эксперт
Дефицит электроэнергии на Украине сохранится в ближайшие несколько лет, считает основатель и совладелец энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова"... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:29:00+03:00
2026-02-09T10:29:00+03:00
2026-02-09T10:29:00+03:00
в мире
украина
киев
денис шмыгаль
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7399e53ec390b4a34114a02390f2a8d1.jpg
https://ria.ru/20260208/ukraina-2073062259.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673015_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_3adf279a0bcde31df9d876c160a190e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, денис шмыгаль, дтэк
В мире, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, ДТЭК
На Украине будут проблемы со светом еще несколько лет, считает эксперт
Тынный: дефицит электроэнергии на Украине сохранится еще несколько лет