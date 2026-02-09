Рейтинг@Mail.ru
08:45 09.02.2026
Заявление главы МИД Финляндии об Украине вызвало переполох на Западе
Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос отметил важность заявления главы МИД Финляндии Элины Валтонен об Украине. Своим мнением он поделился в... РИА Новости, 09.02.2026
в мире, украина, марк эпископос, финляндия, нато
В мире, Украина, Марк Эпископос, Финляндия, НАТО
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос отметил важность заявления главы МИД Финляндии Элины Валтонен об Украине. Своим мнением он поделился в соцсети X.

На прошлой неделе властям Финляндии не понравились используемые чиновниками США формулировки о гарантиях безопасности для Украины, "подобные статье 5" устава НАТО, сообщало Politico. По данным издания, этот вопрос обсуждался на встрече Валтонен с американскими законодателями. Она предостерегла, что это может привести к смешению гарантий НАТО с двусторонними обязательствами перед Киевом.
"Именно из-за этой проблемы многие эксперты предостерегали европейских лидеров от отождествления безопасности Украины с европейской безопасностью или от предположения, что доверие к коллективной обороне НАТО зависит от исхода войны", — говорится в публикации.

Москва неоднократно заявляла, что любой сценарий размещения войск государств — членов Североатлантического альянса на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц блока на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент Владимир Путин ранее пояснял, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.
В миреУкраинаМарк ЭпископосФинляндияНАТО
 
 
