Пленный рассказал, как украинские военные уничтожают своих же товарищей

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Николай Лисконог рассказал, что украинские подразделения с помощью дронов уничтожают своих же боевых товарищей, которые сдаются в российский плен, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

Лисконог сдался в плен штурмовикам группировки войск "Центр" на красноармейском направлении, отметили в военном ведомстве.

"Когда бежали через поле, по нам сработала ФПВ. Моему напарнику не повезло, он "двухсотый". "Мельника" зацепило, который нас выводил. Но он все-таки меня вывел, довел. Не было цели убрать русского бойца. Была цель убрать нас. Я бы не воевал. Оно мне не надо. Вообще два братских народа", - сказал пленный.

Он добавил, что в российском плену его накормили и дали воды.

"Все отлично, относились все нормально, говорят, не переживай, никто тебя не тронет. Все нормально, выведем, если сам не будешь дурачка валять, если хочешь жить, выведем, все нормально", – отметил Лисконог.

По его словам, он попал на фронт без какой-либо подготовки.

"Кто-то может "срочку" служил, я "срочку" даже не служил. За два месяца там дали лопату покопать и все, иди воюй. Пацаны, если есть возможность, сдавайтесь, потому что свои убьют", - подчеркнул пленный.