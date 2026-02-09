https://ria.ru/20260209/ukraina-2073108881.html
Пленный рассказал, как украинские военные уничтожают своих же товарищей
Пленный рассказал, как украинские военные уничтожают своих же товарищей
Пленный военнослужащий ВСУ Николай Лисконог рассказал, что украинские подразделения с помощью дронов уничтожают своих же боевых товарищей, которые сдаются в...
Пленный Лисконог: украинские военные с помощью дронов уничтожают своих товарищей
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Николай Лисконог рассказал, что украинские подразделения с помощью дронов уничтожают своих же боевых товарищей, которые сдаются в российский плен, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
Лисконог сдался в плен штурмовикам группировки войск "Центр" на красноармейском направлении, отметили в военном ведомстве.
"Когда бежали через поле, по нам сработала ФПВ. Моему напарнику не повезло, он "двухсотый". "Мельника" зацепило, который нас выводил. Но он все-таки меня вывел, довел. Не было цели убрать русского бойца. Была цель убрать нас. Я бы не воевал. Оно мне не надо. Вообще два братских народа", - сказал пленный.
Он добавил, что в российском плену его накормили и дали воды.
"Все отлично, относились все нормально, говорят, не переживай, никто тебя не тронет. Все нормально, выведем, если сам не будешь дурачка валять, если хочешь жить, выведем, все нормально", – отметил Лисконог.
По его словам, он попал на фронт без какой-либо подготовки.
"Кто-то может "срочку" служил, я "срочку" даже не служил. За два месяца там дали лопату покопать и все, иди воюй. Пацаны, если есть возможность, сдавайтесь, потому что свои убьют", - подчеркнул пленный.
Благодаря разумным и грамотным действиям военнослужащих группировки войск "Центр", пленный как и многие военнослужащие ВСУ
, сдавшиеся в плен, сохраняют возможность жить, объяснили в Минобороны России
