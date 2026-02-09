Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как украинские военные уничтожают своих же товарищей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 09.02.2026
Пленный рассказал, как украинские военные уничтожают своих же товарищей
Пленный рассказал, как украинские военные уничтожают своих же товарищей - РИА Новости, 09.02.2026
Пленный рассказал, как украинские военные уничтожают своих же товарищей
Пленный военнослужащий ВСУ Николай Лисконог рассказал, что украинские подразделения с помощью дронов уничтожают своих же боевых товарищей, которые сдаются в... РИА Новости, 09.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
украина
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Пленный рассказал, как украинские военные уничтожают своих же товарищей

Пленный Лисконог: украинские военные с помощью дронов уничтожают своих товарищей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Николай Лисконог рассказал, что украинские подразделения с помощью дронов уничтожают своих же боевых товарищей, которые сдаются в российский плен, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
Лисконог сдался в плен штурмовикам группировки войск "Центр" на красноармейском направлении, отметили в военном ведомстве.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену
7 февраля, 16:54
"Когда бежали через поле, по нам сработала ФПВ. Моему напарнику не повезло, он "двухсотый". "Мельника" зацепило, который нас выводил. Но он все-таки меня вывел, довел. Не было цели убрать русского бойца. Была цель убрать нас. Я бы не воевал. Оно мне не надо. Вообще два братских народа", - сказал пленный.
Он добавил, что в российском плену его накормили и дали воды.
"Все отлично, относились все нормально, говорят, не переживай, никто тебя не тронет. Все нормально, выведем, если сам не будешь дурачка валять, если хочешь жить, выведем, все нормально", – отметил Лисконог.
По его словам, он попал на фронт без какой-либо подготовки.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Военные ВСУ сдались в плен из-за обезвоживания, рассказал пленный
6 февраля, 05:53
"Кто-то может "срочку" служил, я "срочку" даже не служил. За два месяца там дали лопату покопать и все, иди воюй. Пацаны, если есть возможность, сдавайтесь, потому что свои убьют", - подчеркнул пленный.
Благодаря разумным и грамотным действиям военнослужащих группировки войск "Центр", пленный как и многие военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен, сохраняют возможность жить, объяснили в Минобороны России.
Возвращенные с территории Украины жители приехали в Курск - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Возвращенная с Украины жительница Курска рассказала, как кормили в плену
6 февраля, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
