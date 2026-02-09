https://ria.ru/20260209/ukraina-2073099106.html
Военнопленный ВСУ рассказал об отправке на фронт без его согласия
Военнопленный ВСУ рассказал об отправке на фронт без его согласия
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Военнопленный ВСУ в ходе допроса рассказал, что его забрали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) прямо возле магазина и отправили на фронт, сообщили в Минобороны РФ.
"Вышел из магазина, не успел даже подкурить нормально сигарету, как подъехал "бусик" (автобус - ред.) и загрузили. Без моего согласия, без ничего. Они (сотрудники ТЦК - ред.) получают за нас деньги. Чем больше людей соберут, тем больше они имеют денег", — рассказал военнопленный ВСУ
Сергей Наболотный.
По его словам, сотрудники ТЦК уничтожили его медицинские документы об имеющихся заболеваниях, включая ВИЧ и гепатит. Наболотный также отметил, что не проходил военно-врачебную комиссию (ВВК).
"ВВК я вообще не подписывал. Они уже были пройдены. Хоть я говорил, что я ВИЧ-инфицированный, что у меня гепатит и у меня есть бумаги об этом. Они взяли бумагу, порвали", - добавил военнопленный ВСУ Сергей Наболотный.