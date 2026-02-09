Рейтинг@Mail.ru
Военнопленный ВСУ рассказал об отправке на фронт без его согласия - РИА Новости, 09.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 09.02.2026
Военнопленный ВСУ рассказал об отправке на фронт без его согласия
Военнопленный ВСУ рассказал об отправке на фронт без его согласия - РИА Новости, 09.02.2026
Военнопленный ВСУ рассказал об отправке на фронт без его согласия
Военнопленный ВСУ в ходе допроса рассказал, что его забрали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют РИА Новости, 09.02.2026
украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Военнопленный ВСУ рассказал об отправке на фронт без его согласия

Военнопленный ВСУ рассказал о мобилизации ТЦК у магазина и отправке на фронт

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Военнопленный ВСУ в ходе допроса рассказал, что его забрали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) прямо возле магазина и отправили на фронт, сообщили в Минобороны РФ.
"Вышел из магазина, не успел даже подкурить нормально сигарету, как подъехал "бусик" (автобус - ред.) и загрузили. Без моего согласия, без ничего. Они (сотрудники ТЦК - ред.) получают за нас деньги. Чем больше людей соберут, тем больше они имеют денег", — рассказал военнопленный ВСУ Сергей Наболотный.
По его словам, сотрудники ТЦК уничтожили его медицинские документы об имеющихся заболеваниях, включая ВИЧ и гепатит. Наболотный также отметил, что не проходил военно-врачебную комиссию (ВВК).
"ВВК я вообще не подписывал. Они уже были пройдены. Хоть я говорил, что я ВИЧ-инфицированный, что у меня гепатит и у меня есть бумаги об этом. Они взяли бумагу, порвали", - добавил военнопленный ВСУ Сергей Наболотный.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
