В каждое подразделение ВСУ в Димитрове добавляли людей с Западной Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:52 09.02.2026 (обновлено: 04:54 09.02.2026)
В каждое подразделение ВСУ в Димитрове добавляли людей с Западной Украины
Людей с Западной Украины добавляли в каждое подразделение ВСУ в Димитрове из-за недоверия к бойцам, рассказал РИА Новости житель Димитрова Вячеслав Мироненко. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T02:52:00+03:00
2026-02-09T04:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
димитров
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
димитров
россия
2026
в мире, украина, димитров, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
В каждое подразделение ВСУ в Димитрове добавляли людей с Западной Украины

РИА Новости: в подразделения ВСУ в Димитрове добавляли людей с Западной Украины

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Людей с Западной Украины добавляли в каждое подразделение ВСУ в Димитрове из-за недоверия к бойцам, рассказал РИА Новости житель Димитрова Вячеслав Мироненко.
Напротив дома Вячеслава располагался украинский расчет БПЛА. Военные часто выходили на улицу за севшими дронами.
"Разговорились, он из-под Павлограда сам, сельский хлопец. У них в каждом подразделении кто-то есть с Западной Украины, либо николаевские. Сами понимаете для чего, недоверие", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что в задачи бойцов с Западной Украины входили доносы на своих сослуживцев.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДимитровРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
