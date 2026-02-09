Рейтинг@Mail.ru
В Одессе прогремели две серии взрывов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:56 09.02.2026 (обновлено: 02:00 09.02.2026)
В Одессе прогремели две серии взрывов
В Одессе прогремели две серии взрывов - РИА Новости, 09.02.2026
В Одессе прогремели две серии взрывов
В Одессе прогремели две серии взрывов, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
одесская область
2026
В Одессе прогремели две серии взрывов

В Одессе после воздушной тревоги прогремели повторные взрывы

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Одессе прогремели две серии взрывов, передает телеканал "Общественное".
Одессе были слышны взрывы", — говорится в публикации в его Telegram-канале от 1:41 ночи.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Сдайтесь России!" В США неожиданно высказались после удара по Украине
01:53
За 15 минут до этого сообщалось о еще одном таком инциденте в городе.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, помимо части Одесской области, сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области, а также в частях Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Виницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Киевской областей.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаОдесская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
