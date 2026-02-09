МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Одессе прогремели две серии взрывов, передает телеканал "Общественное".
"В Одессе были слышны взрывы", — говорится в публикации в его Telegram-канале от 1:41 ночи.
За 15 минут до этого сообщалось о еще одном таком инциденте в городе.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, помимо части Одесской области, сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области, а также в частях Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Виницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Киевской областей.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
