https://ria.ru/20260209/ukraina-2073091179.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 09.02.2026
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на начальника Одесской городской военной РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T01:51:00+03:00
2026-02-09T01:51:00+03:00
2026-02-09T01:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
одесская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
украина
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_313:65:1280:790_1920x0_80_0_0_8ebf66f70d523f975d0f3febacd72406.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Одесская область
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе после воздушной тревоги прогремели взрывы