"За одну ночь": на Западе началась паника после удара России по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:03 09.02.2026
"За одну ночь": на Западе началась паника после удара России по Украине
Киевский режим, испытывающий инфраструктурный кризис после серьезного удара сил России по военной инфраструктуре, направляет на нужды украинцев только треть от... РИА Новости, 09.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
"За одну ночь": на Западе началась паника после удара России по Украине

JW: Киев поставляет большую часть электричества для ВСУ за счет мирных жителей

© AP Photo / Vladyslav MusiienkoПлощадь Независимости в Киеве во время отключения света
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Vladyslav Musiienko
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Киевский режим, испытывающий инфраструктурный кризис после серьезного удара сил России по военной инфраструктуре, направляет на нужды украинцев только треть от всего объема электроэнергии в стране, передавая большую часть ресурсов на содержание ВСУ, пишет немецкая газета Junge Welt.
«
"Если Украина в настоящее время располагает лишь 50 процентами своих электрогенерирующих мощностей, а жители Киева получают электричество только одну шестую часть дня, то можно оценить, какая доля потребления электроэнергии приходится на обеспечение гражданского населения: а именно, одна треть. Остальная часть, предположительно, используется <…> для нужд Украины в условиях конфликта. И, следовательно, является также военной целью", — указывается в материале.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Все будет кончено": в США заявили о новом этапе спецоперации на Украине
Вчера, 05:30
В то же время, по словам автора статьи, режим Зеленского не может предотвратить ежедневный крах собственных мощностей, расставив приоритеты не в пользу гражданского населения. Так, за последнюю ночь страна потеряла крупную часть запасов энергии, компенсировать которую Киев, вероятно, будет за счет нужд мирных жителей.
«
"Фактическое отключение 15 процентов генерирующих мощностей и 30 процентов оставшегося потенциала после предыдущих атак, произошедших за одну ночь, стало действительно серьезным ударом", — отмечено в тексте.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Зеленский подчинился": на Западе раскрыли будущее переговоров с Россией
Вчера, 01:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
