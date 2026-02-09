"За одну ночь": на Западе началась паника после удара России по Украине

«

"Если Украина в настоящее время располагает лишь 50 процентами своих электрогенерирующих мощностей, а жители Киева получают электричество только одну шестую часть дня, то можно оценить, какая доля потребления электроэнергии приходится на обеспечение гражданского населения: а именно, одна треть. Остальная часть, предположительно, используется <…> для нужд Украины в условиях конфликта. И, следовательно, является также военной целью", — указывается в материале.