Двух дней не прошло после покушения, как негодяя, стрелявшего в генерала ГРУ Владимира Алексеева, отловили и привезли в Москву. Руки в наручниках, на глазах повязка, штаны спадают — в таком виде силовики доставили его из Дубая. Одновременно в Московской области поймали его подельника.

Это просто рекорд оперативности, обусловленный двумя факторами. Во-первых, умелое использование нашими силовиками передовых технологий: и отход, и сброс оружия, и вообще практически все передвижения киллера попали на камеры и были моментально проанализированы и использованы.

Во-вторых, это успешное международное партнерство с ОАЭ — у нас заключен договор о взаимной выдаче преступников, и мы видим, что власти этой страны сделали все, чтобы помочь нашим силовикам. Вчера президент Путин специально позвонил лидеру ОАЭ и поблагодарил его за содействие.

Генерал Алексеев — один из главных интеллектуалов, стоящий за организацией СВО и других спецопераций разной степени секретности в самых разных регионах мира. Уроженец Украины , он знает там всех как облупленных, и его реально боятся. Это опаснейший враг для киевского режима, поэтому сомнений о том, кто его заказал, не было с самого начала. Тем более что приурочено покушение было к встрече российской и украинской делегаций в Абу-Даби

Однако не успело отзвучать эхо выстрелов в Москве , как в Незалежной уже закричали "это не мы". "Киев не имеет никакого отношения к покушению!" — отважно солгал украинский министр иностранных дел.

Хорошо, пройдемся по таймлайну, а заодно по списку действующих лиц. Итак, 4-5 февраля проходят переговоры делегаций России и Украины в Абу-Даби, 5 февраля киевский фюрер "согласовывает новые боевые операции СБУ " — то есть дает добро на теракты и диверсии против граждан России.

Утром 6 февраля в многоэтажке на Волоколамском шоссе звучат выстрелы. Террорист пытается убить генерала Алексеева — заместителя начальника ГРУ Игоря Костюкова , который возглавлял российскую делегацию в Абу-Даби.

Еще в копилочку. Киллер Любомир Корба родом из Тернополя — старого бандеровского логова. Российское гражданство он получил недавно. Его подельник Виктор Васин проживал в Москве, копил долги и проклинал власть в соцсетях.

Третья подельница — уроженка ЛНР . Она получила российский паспорт и сняла квартиру в доме, где живет Владимир Алексеев. Любила фотографироваться на фоне Кремля и спрашивала в домовом чате код от домофона в подъезде, чтобы Корба мог пройти в дом и поджидать Алексеева на лестничной площадке. Киллер так и сделал. Женщине удалось бежать — разумеется, на Украину.

То есть перед нами долго готовившаяся диверсия, которую реализовали по приказу Зеленского, чтобы сорвать переговорный процесс и разрушить отношения Москвы и Вашингтона

Киеве панически боятся, что американская администрация выберет в качестве вменяемого партнера Россию и забудет весь украинский кейс как страшный сон, чтобы не разрушить взаимовыгодное сотрудничество с Москвой. На поле боя киевские могут только отступать, поэтому их оружие последней надежды — это теракты и диверсии. Мы эту игру видим и на нее не ведемся.

Киевским наймитам светит пожизненное, а, учитывая их возраст, жить в тюрьме они будут "плохо, зато недолго". Владимир Степанович Алексеев, сумев отбиться от убийцы, попал в реанимацию. Наши чудо-врачи сделали все возможное и сегодня говорят, что генерал выведен из искусственной комы и есть надежда на его выздоровление.

А по Украине продолжали лететь наши бомбы и ракеты. Выносилась энергоструктура. Звучали взрывы на Западной Украине. Выключался свет на заводах и фабриках. За последние двое суток ВСУ потеряли несколько сотен бойцов. Это не было каким-то ударом возмездия — шла рутинная боевая работа наших вооруженных сил. И она будет продолжаться вплоть до победного конца.