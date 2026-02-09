США не стремятся к развалу НАТО, заявил Уитакер

ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. США не пытаются развалить НАТО, а выступают за более равномерное распределение ответственности за безопасность Европы между союзниками, заявил в понедельник постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.
"Мы не пытаемся развалить НАТО… Мы стремимся сделать альянс сильнее. Президент (США Дональд - ред.)Трамп хочет, чтобы бремя безопасности Европы несли не только американские налогоплательщики, а чтобы оно было сбалансировано и в большей степени разделено с европейскими союзниками", — сказал он на мероприятии в рамках старта Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам дипломата, усиление вклада союзников должно повысить их обороноспособность, поскольку именно сила, как он отметил, является гарантией мира. Уитакер подчеркнул, что цель Вашингтона — обеспечить функционирование НАТО так, как это изначально задумывалось: как союза "32 сильных и способных партнеров".
