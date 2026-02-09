Рейтинг@Mail.ru
США не стремятся к развалу НАТО, заявил Уитакер - РИА Новости, 09.02.2026
17:40 09.02.2026
США не стремятся к развалу НАТО, заявил Уитакер
США не стремятся к развалу НАТО, заявил Уитакер - РИА Новости, 09.02.2026
США не стремятся к развалу НАТО, заявил Уитакер
США не пытаются развалить НАТО, а выступают за более равномерное распределение ответственности за безопасность Европы между союзниками, заявил в понедельник... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:40:00+03:00
2026-02-09T17:40:00+03:00
в мире
сша
европа
вашингтон (штат)
нато
сша
европа
вашингтон (штат)
в мире, сша, европа, вашингтон (штат), нато
В мире, США, Европа, Вашингтон (штат), НАТО
США не стремятся к развалу НАТО, заявил Уитакер

Уитакер: США хотят перераспределения бремени защиты, а не развала НАТО

© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Paul Vernon
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. США не пытаются развалить НАТО, а выступают за более равномерное распределение ответственности за безопасность Европы между союзниками, заявил в понедельник постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.
"Мы не пытаемся развалить НАТО… Мы стремимся сделать альянс сильнее. Президент (США Дональд - ред.)Трамп хочет, чтобы бремя безопасности Европы несли не только американские налогоплательщики, а чтобы оно было сбалансировано и в большей степени разделено с европейскими союзниками", — сказал он на мероприятии в рамках старта Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам дипломата, усиление вклада союзников должно повысить их обороноспособность, поскольку именно сила, как он отметил, является гарантией мира. Уитакер подчеркнул, что цель Вашингтона — обеспечить функционирование НАТО так, как это изначально задумывалось: как союза "32 сильных и способных партнеров".
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Уитакер оценил перспективы мирного урегулирования на Украине
1 февраля, 04:35
 
В миреСШАЕвропаВашингтон (штат)НАТО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
