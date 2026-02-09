Общежития в Уфе оснастят камерами после нападения подростка с ножом

УФА, 9 фев - РИА Новости. Камерами видеонаблюдения оснастят места скопления и проживания студентов в Уфе, сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своём Telegram-канале.
Напомнив о двух недавних случаях насилия среди подростков в Уфе - в гимназии №16 и общежитии Башкирского государственного медицинского университета, - он отметил, что глава республики Радий Хабиров дал поручения, направленные не только на сиюминутное реагирование, но и на системное противодействие.
Назаров рассказал, что поручил минпросвещения республики и госкомнауки вместе с силовыми ведомствами провести дополнительные тренировки и профилактические мероприятия, наладить обмен информацией о рисках, усилить охрану и пропускной режим, в том числе в общежитиях.
"Муниципалитетам - срочно собрать комиссии по делам несовершеннолетних, отработать семьи группы риска, проверить все учреждения и провести родительские собрания. Уфе и вузам - поставить камеры в местах проживания и скопления студентов и подключить их к системе "Безопасный город", - сообщил Назаров.