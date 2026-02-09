Рейтинг@Mail.ru
Общежития в Уфе оснастят камерами после нападения подростка с ножом - РИА Новости, 09.02.2026
15:47 09.02.2026 (обновлено: 16:02 09.02.2026)
Общежития в Уфе оснастят камерами после нападения подростка с ножом
Общежития в Уфе оснастят камерами после нападения подростка с ножом - РИА Новости, 09.02.2026
Общежития в Уфе оснастят камерами после нападения подростка с ножом
андрей назаров, уфа, радий хабиров, безопасность
Андрей Назаров, Уфа, Радий Хабиров, Безопасность
Общежития в Уфе оснастят камерами после нападения подростка с ножом

Назаров: места скопления и проживания студентов в Уфе оснастят камерами

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкАвтомобили около входа в здание Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского
Автомобили около входа в здание Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
Автомобили около входа в здание Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского. Архивное фото
УФА, 9 фев - РИА Новости. Камерами видеонаблюдения оснастят места скопления и проживания студентов в Уфе, сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своём Telegram-канале.
Напомнив о двух недавних случаях насилия среди подростков в Уфе - в гимназии №16 и общежитии Башкирского государственного медицинского университета, - он отметил, что глава республики Радий Хабиров дал поручения, направленные не только на сиюминутное реагирование, но и на системное противодействие.
Назаров рассказал, что поручил минпросвещения республики и госкомнауки вместе с силовыми ведомствами провести дополнительные тренировки и профилактические мероприятия, наладить обмен информацией о рисках, усилить охрану и пропускной режим, в том числе в общежитиях.
"Муниципалитетам - срочно собрать комиссии по делам несовершеннолетних, отработать семьи группы риска, проверить все учреждения и провести родительские собрания. Уфе и вузам - поставить камеры в местах проживания и скопления студентов и подключить их к системе "Безопасный город", - сообщил Назаров.
Подростка, напавшего на студентов в общежитии в Уфе, доставляют в суд. 9 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Суд арестовал подростка, напавшего на студентов в общежитии в Уфе
Андрей НазаровУфаРадий ХабировБезопасность
 
 
