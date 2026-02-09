Общежития в Уфе оснастят камерами после нападения подростка с ножом

УФА, 9 фев - РИА Новости. Камерами видеонаблюдения оснастят места скопления и проживания студентов в Уфе, сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своём Telegram-канале.

"Муниципалитетам - срочно собрать комиссии по делам несовершеннолетних, отработать семьи группы риска, проверить все учреждения и провести родительские собрания. Уфе и вузам - поставить камеры в местах проживания и скопления студентов и подключить их к системе "Безопасный город", - сообщил Назаров.