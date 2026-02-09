УФА, 9 фев - РИА Новости. Пострадавшие при нападении на общежитие в Уфе идут на поправку: трое находятся в состоянии средней степени тяжести, двое - в легкой, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
"Пациенты, пострадавшие во время происшествия в общежитии, идут на поправку. В больницах по-прежнему находятся пять человек. Трое - в состоянии средней степени тяжести, двое - легкой степени тяжести", - написал Рахматуллин в своем Telegram-канале.
Региональный министр добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а об их состоянии ему докладывают ежедневно.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Уфе задержан ранивший четырех студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. По данным регионального минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек. Позже ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов сообщил РИА Новости, что четыре пострадавших студентов являются гражданами Индии.