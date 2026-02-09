Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшие при нападении на общежитие в Уфе идут на поправку - РИА Новости, 09.02.2026
09:23 09.02.2026 (обновлено: 14:41 09.02.2026)
Пострадавшие при нападении на общежитие в Уфе идут на поправку
© Следственный комитет РФСотрудники правоохранительных органов после нападения на студентов и полицейского в общежитии медицинского университета в Республике Башкортостан
Сотрудники правоохранительных органов после нападения на студентов и полицейского в общежитии медицинского университета в Республике Башкортостан - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Следственный комитет РФ
Сотрудники правоохранительных органов после нападения на студентов и полицейского в общежитии медицинского университета в Республике Башкортостан
УФА, 9 фев - РИА Новости. Пострадавшие при нападении на общежитие в Уфе идут на поправку: трое находятся в состоянии средней степени тяжести, двое - в легкой, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
"Пациенты, пострадавшие во время происшествия в общежитии, идут на поправку. В больницах по-прежнему находятся пять человек. Трое - в состоянии средней степени тяжести, двое - легкой степени тяжести", - написал Рахматуллин в своем Telegram-канале.
Сотрудники полиции у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Общежития медуниверситета в Уфе взяли под усиленную охрану
7 февраля, 20:58
Региональный министр добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а об их состоянии ему докладывают ежедневно.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Уфе задержан ранивший четырех студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. По данным регионального минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек. Позже ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов сообщил РИА Новости, что четыре пострадавших студентов являются гражданами Индии.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о ЧП в общежитии в Уфе
7 февраля, 22:24
 
