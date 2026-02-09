Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области создали первый в России учебник по киберпсихологии - РИА Новости, 09.02.2026
15:42 09.02.2026
В Нижегородской области создали первый в России учебник по киберпсихологии
В Нижегородской области создали первый в России учебник по киберпсихологии
В Нижегородской области создали первый в России учебник по киберпсихологии
Ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского создали первый отечественный учебник по киберпсихологии, сообщает... РИА Новости, 09.02.2026
2026
В Нижегородской области создали первый в России учебник по киберпсихологии

В Нижегородской области выпустили первый в стране учебник по киберпсихологии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУченик во время электронного урока в московской школе
Ученик во время электронного урока в московской школе - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Ученик во время электронного урока в московской школе. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев – РИА Новости. Ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского создали первый отечественный учебник по киберпсихологии, сообщает пресс-служба вуза.
Киберпсихология – отрасль прикладной психологии, изучающая взаимодействие человека с виртуальными средами, она формируется на стыке психологии, информационных технологий и социокультурных изменений.
"Коллективом научных работников ННГУ им. Н. И. Лобачевского в начале февраля выпущен первый в стране учебник "Введение в киберпсихологию: учебник для вузов". Авторами работы стали сотрудники первой в стране кафедры киберпсихологии факультета социальных наук", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, учебник основан на обширном массиве международных и отечественных эмпирических исследований, данных систематических обзоров и мета-анализов, статистике использования цифровых технологий, а также результатах собственных научных проектов авторов в области киберпсихологии, цифровой безопасности и онлайн-коммуникации.
"Создание собственного учебника принципиально важно для адаптации научного знания к российскому культурному, социальному и образовательному контексту. Учебник учитывает особенности цифрового поведения, коммуникации и рисков, характерных именно для российского социума, а также специфику отечественной системы образования и подготовки специалистов", – цитирует пресс-служба ректора ННГУ Олега Трофимова.
Как отметила заведующая кафедрой киберпсихологии Валерия Демарева, чьи слова приводятся в сообщении, в перспективе планируется разработка узкопрофильных учебных пособий, посвящённых отдельным направлениям: онлайн-консультированию, цифровым девиациям, видеоиграм, виртуальной реальности.
