Рейтинг@Mail.ru
Преследуемый в Европе испанский преподаватель рассказал, что живет в Москве - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/ubezhische-2073099572.html
Преследуемый в Европе испанский преподаватель рассказал, что живет в Москве
Преследуемый в Европе испанский преподаватель рассказал, что живет в Москве - РИА Новости, 09.02.2026
Преследуемый в Европе испанский преподаватель рассказал, что живет в Москве
Испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль, преследуемый в Европе и получивший убежище в России, рассказал РИА Новости, что живет в Москве и намерен там... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T05:20:00+03:00
2026-02-09T05:20:00+03:00
москва
европа
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026728173_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_29c71934d9df3f5ff232fa90199017e0.jpg
https://ria.ru/20251124/gordeev-2057262540.html
москва
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026728173_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c0e4e2465cbc6c0e896fb6cb4f68d674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, европа, россия, общество
Москва, Европа, Россия, Общество
Преследуемый в Европе испанский преподаватель рассказал, что живет в Москве

РИА Новости: Энрике Ариас Хиль получил убежище и намерен остаться в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль, преследуемый в Европе и получивший убежище в России, рассказал РИА Новости, что живет в Москве и намерен там остаться.
"Я живу в Москве и стремлюсь жить здесь всегда — в этом городе, который принял меня с самого выхода из аэропорта и в котором хранятся все важнейшие воспоминания о моей новой жизни", - сказал собеседник агентства.
В сентябре газета Mundo сообщила, что Энрике Ариас Хиль внесен в список самых разыскиваемых Европолом лиц по подозрению в якобы сотрудничестве с некой пророссийской хакерской организацией.
Александр Гордеев, как пояснили его адвокаты, переехал на ПМЖ в Россию в 2020 году с намерением получить гражданство РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Бизнесмен из Латвии попросил убежища в России, пишут СМИ
24 ноября 2025, 21:27
 
МоскваЕвропаРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала