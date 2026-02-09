Рейтинг@Mail.ru
Турция отозвала детские смеси Danone из-за содержащегося в них токсина - РИА Новости, 09.02.2026
10:56 09.02.2026
Турция отозвала детские смеси Danone из-за содержащегося в них токсина
Турция отозвала детские смеси Danone из-за содержащегося в них токсина - РИА Новости, 09.02.2026
Турция отозвала детские смеси Danone из-за содержащегося в них токсина
Власти Турции объявили об отзыве детских смесей Aptamil бренда Danone из-за содержания в них токсина цереулида. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:56:00+03:00
2026-02-09T10:56:00+03:00
в мире
турция
франция
danone
nestle s.a.
https://ria.ru/20260208/niderlandy-2073047804.html
https://ria.ru/20260123/frantsija-2069783878.html
турция
франция
Новости
в мире, турция, франция, danone, nestle s.a.
В мире, Турция, Франция, Danone, Nestle S.A.
Турция отозвала детские смеси Danone из-за содержащегося в них токсина

Власти Турции отозвали детские смеси Danone из-за содержания цереулида

Ребенок с бутылочкой для кормления
Ребенок с бутылочкой для кормления - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
CC BY-SA 2.0 / Sander van der Wel / Milk
Ребенок с бутылочкой для кормления. Архивное фото
СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Власти Турции объявили об отзыве детских смесей Aptamil бренда Danone из-за содержания в них токсина цереулида.
"Начат процесс отзыва ввезенных ранее в Турцию смесей Aptamil First Infant Formula для младенцев из-за содержания токсина цереулида, представляющего угрозу здоровью детей. Просим не употреблять приобретенные смеси и вернуть их в магазины", - говорится в пресс-релизе министерства сельского и лесного хозяйства.
Кормление ребенка - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
СМИ: в Нидерландах десятки детей заболели после употребления смеси Nutrilon
8 февраля, 18:15
В январе турецкие власти отозвали детские смеси SMA Optipro компании Nestle.
Ряд европейских стран ранее об отзыве смесей брендов Aptamil и Milumil от Danone из-за цереулида. Во Франции началось расследование после смерти двух младенцев, предположительно, из-за производимой компанией Nestle детской смеси, которая могла содержать цереулид. Danone еще в январе заявила в пресс-релизе, что анализы якобы подтвердили безопасность продукции компании. Однако в свете того, что контролирующие органы некоторых стран начали вносить изменения в правила, регулирующие содержание смесей, фирма объявила об отзыве с рынков различных стран ограниченных партий своей продукции для младенцев.
Логотип компании Nestle - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Во Франции расследуют смерть детей, предположительно, из-за смеси Nestle
23 января, 10:51
 
В миреТурцияФранцияDanoneNestle S.A.
 
 
