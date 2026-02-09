Турция отозвала детские смеси Danone из-за содержащегося в них токсина

СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Власти Турции объявили об отзыве детских смесей Aptamil бренда Danone из-за содержания в них токсина цереулида.
"Начат процесс отзыва ввезенных ранее в Турцию смесей Aptamil First Infant Formula для младенцев из-за содержания токсина цереулида, представляющего угрозу здоровью детей. Просим не употреблять приобретенные смеси и вернуть их в магазины", - говорится в пресс-релизе министерства сельского и лесного хозяйства.
В январе турецкие власти отозвали детские смеси SMA Optipro компании Nestle.
Ряд европейских стран ранее об отзыве смесей брендов Aptamil и Milumil от Danone из-за цереулида. Во Франции началось расследование после смерти двух младенцев, предположительно, из-за производимой компанией Nestle детской смеси, которая могла содержать цереулид. Danone еще в январе заявила в пресс-релизе, что анализы якобы подтвердили безопасность продукции компании. Однако в свете того, что контролирующие органы некоторых стран начали вносить изменения в правила, регулирующие содержание смесей, фирма объявила об отзыве с рынков различных стран ограниченных партий своей продукции для младенцев.