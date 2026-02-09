Минпромторг рассчитывает на увеличение товарооборота с Саудовской Аравией

ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Минпромторг рассчитывает, что товарооборот между Россией и Саудовской Аравией по итогам 2025 года превысил 4 миллиардов долларов, заявил журналистам глава министерства Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".