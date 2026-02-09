Рейтинг@Mail.ru
12:19 09.02.2026 (обновлено: 12:20 09.02.2026)
Минпромторг рассчитывает на увеличение товарооборота с Саудовской Аравией
Минпромторг рассчитывает на увеличение товарооборота с Саудовской Аравией
экономика, саудовская аравия, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Саудовская Аравия, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Флаги России и Саудовской Аравии. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Минпромторг рассчитывает, что товарооборот между Россией и Саудовской Аравией по итогам 2025 года превысил 4 миллиардов долларов, заявил журналистам глава министерства Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
"У нас есть точные данные за 11 месяцев, с января по ноябрь включительно - это 3,6 миллиарда долларов. Мы надеемся, что по итогу года у нас цифра будет больше 4 миллиарда долларов товарооборота", - ответил министр на вопрос о товарообороте между Россией и Саудовской Аравией по итогам 2025 года.
Алиханов добавил, что планирует обсудить сотрудничество с Саудовской Аравией в области горной добычи, металлургии и беспилотных транспортных средств.
Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.
