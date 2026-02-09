https://ria.ru/20260209/tovaroobrot-2073165868.html
Минпромторг рассчитывает на увеличение товарооборота с Саудовской Аравией
Минпромторг рассчитывает на увеличение товарооборота с Саудовской Аравией - РИА Новости, 09.02.2026
Минпромторг рассчитывает на увеличение товарооборота с Саудовской Аравией
Минпромторг рассчитывает, что товарооборот между Россией и Саудовской Аравией по итогам 2025 года превысил 4 миллиардов долларов, заявил журналистам глава...
2026-02-09T12:19:00+03:00
2026-02-09T12:19:00+03:00
2026-02-09T12:20:00+03:00
экономика
саудовская аравия
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
саудовская аравия
россия
Минпромторг рассчитывает на увеличение товарооборота с Саудовской Аравией
Алиханов: товарооборот России и Саудовской Аравии превысил 4 млрд долларов