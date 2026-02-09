https://ria.ru/20260209/tkacheva-2073230995.html
В Минздраве рассказали, сколько человек старше ста лет живет в России
В Минздраве рассказали, сколько человек старше ста лет живет в России - РИА Новости, 09.02.2026
В Минздраве рассказали, сколько человек старше ста лет живет в России
Граждан старше 100 лет в России 17 тысяч, сообщила главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачева. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09
2026-02-09T15:56:00+03:00
2026-02-09T16:34:00+03:00
В Минздраве рассказали, сколько человек старше ста лет живет в России
Ткачева: россиян старше 100 лет в стране 17 тысяч