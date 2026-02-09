Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве рассказали, сколько человек старше ста лет живет в России - РИА Новости, 09.02.2026
15:56 09.02.2026 (обновлено: 16:34 09.02.2026)
В Минздраве рассказали, сколько человек старше ста лет живет в России
Граждан старше 100 лет в России 17 тысяч, сообщила главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачева. РИА Новости, 09.02.2026
общество, россия, ольга ткачева
Общество, Россия, Ольга Ткачева
В Минздраве рассказали, сколько человек старше ста лет живет в России

Ткачева: россиян старше 100 лет в стране 17 тысяч

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГлавный внештатный гериатр Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга Ткачева
Главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга Ткачева - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга Ткачева
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Граждан старше 100 лет в России 17 тысяч, сообщила главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачева.
"Людей старше 100 лет в стране уже 17 тысяч", - сказала Ткачева на расширенном заседании рабочей группы СПЧ "Здравоохранение и народосбережение" на тему "Интеграция системы долговременного ухода в систему паллиативной помощи".
Она добавила, что ожидаемая продолжительности жизни россиян в возрасте 80 лет составляет семь-восемь лет.
