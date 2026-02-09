В Хабаровском крае нашли истощенного тигренка

Отмечается, что котенка врачи прозвали между собой Тимошей - слабому зверьку требовался постоянный уход. Для этого его "поселили" отдельно от другого "найденыша"- маленькой тигрицы, которую обнаружили в середине декабря прошлого года на замерзшей реке. Тогда жители Комсомольского района нашли двух крайне истощенных малышей, один из которых был уже мертв. Маму-тигрицу рядом тоже не обнаружили. "Девочку" прозвали Викой. Она к приезду Тимоши уже набралась сил, была бойкой и активно проявляла характер.