Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае нашли истощенного тигренка - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:46 09.02.2026 (обновлено: 09:00 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/tigrenok-2073103293.html
В Хабаровском крае нашли истощенного тигренка
В Хабаровском крае нашли истощенного тигренка - РИА Новости, 09.02.2026
В Хабаровском крае нашли истощенного тигренка
Истощенный тигренок-сирота найден в Хабаровском крае, маленький хищник сидел на обочине автодороги "Комсомольск-на-Амуре - Николаевск-на-Амуре", сообщает... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T06:46:00+03:00
2026-02-09T09:00:00+03:00
хабаровский край
россия
комсомольский район
центр "амурский тигр"
международный союз охраны природы
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073113765_0:227:1280:947_1920x0_80_0_0_9ca9003571ea82974bbd4c6e8df1190a.jpg
https://ria.ru/20260109/tigr-2066950264.html
https://ria.ru/20260108/tigr-2066845794.html
хабаровский край
россия
комсомольский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073113765_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3c44ae44753bdc77bf4a3e04b39eb87f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, россия, комсомольский район, центр "амурский тигр", международный союз охраны природы, общество
Хабаровский край, Россия, Комсомольский район, Центр "Амурский тигр", Международный союз охраны природы, Общество
В Хабаровском крае нашли истощенного тигренка

На автодороге в Хабаровском крае нашли истощенного тигренка-сироту

© Фото : Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского краяТигренок, найденный в Хабаровском крае
Тигренок, найденный в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края
Тигренок, найденный в Хабаровском крае
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАБАРОВСК, 9 фев - РИА Новости. Истощенный тигренок-сирота найден в Хабаровском крае, маленький хищник сидел на обочине автодороги "Комсомольск-на-Амуре - Николаевск-на-Амуре", сообщает управление охотничьего хозяйства региона.
"Тигренок-сирота обнаружен в Хабаровском крае. Истощенный и беспомощный котенок сидел на обочине автодороги Комсомольск-на-Амуре - Николаевск-на-Амуре в Комсомольском районе. Очевидцы сообщили нам, инспекторы отловили тигренка и доставили в Хабаровск. Место обнаружения котенка инспекторы охотнадзора обследовали, но следов взрослой самки не обнаружили", - сообщает управление в Telegram-канале.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Приморье выпустили в тайгу первого в этом году конфликтного тигра
9 января, 04:43
Тигренка поместили в вольер Службы по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края, уточняют в управлении.
Отмечается, что котенка врачи прозвали между собой Тимошей - слабому зверьку требовался постоянный уход. Для этого его "поселили" отдельно от другого "найденыша"- маленькой тигрицы, которую обнаружили в середине декабря прошлого года на замерзшей реке. Тогда жители Комсомольского района нашли двух крайне истощенных малышей, один из которых был уже мертв. Маму-тигрицу рядом тоже не обнаружили. "Девочку" прозвали Викой. Она к приезду Тимоши уже набралась сил, была бойкой и активно проявляла характер.
"Содержание и ветеринарное сопровождение обоих тигрят полностью взял на себя Центр "Амурский тигр". Общий надзор над животными осуществляет эксперт Центра "Амурский тигр", службы охотничьего надзора Хабаровского края Иван Шахов", - добавляется в сообщении.
Как сообщает управление, к настоящему моменту Тимоша уже заметно окреп, с удовольствием принимает пищу. Характер у него сильно отличается от Викиного - маленький хищник гораздо спокойнее.
В России после зимней переписи 2021-2022 годов насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке РФ в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Приморье поймали амурского тигра, убившего лошадь
8 января, 09:40
 
Хабаровский крайРоссияКомсомольский районЦентр "Амурский тигр"Международный союз охраны природыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала