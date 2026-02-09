https://ria.ru/20260209/telegram-2073175970.html
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 09.02.2026
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram
Пользователи Telegram из России сообщают о плохой работе мессенджера, более 1,48 тысячи жалоб за сутки, следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:57:00+03:00
2026-02-09T12:57:00+03:00
2026-02-09T12:57:00+03:00
общество
россия
кемеровская область
сахалин
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/51/1497305121_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_b94f38d995dd13ef534868c1b521c43c.jpg
https://ria.ru/20260124/telegram-2070090082.html
россия
кемеровская область
сахалин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/51/1497305121_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_2c3198938d1d46ed1d7f775b51bb5586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, кемеровская область, сахалин, telegram
Общество, Россия, Кемеровская область, Сахалин, Telegram
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram
Россияне сообщили о плохой работе Telegram