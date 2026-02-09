Рейтинг@Mail.ru
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 09.02.2026
12:57 09.02.2026
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пользователи Telegram из России сообщают о плохой работе мессенджера, более 1,48 тысячи жалоб за сутки, следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Так, больше всего жалоб поступает от пользователей из Тюменской, Магаданской и Кемеровской областей. Также жалуются пользователи с Сахалина и из Мордовии.
Почти половина из тех, кто столкнулся с плохой работой мессенджера, сообщает о сбое мобильного приложения. Также поступают сообщения об общем сбое и проблемами с оповещениями.
