Швыдкой сообщил, что статуэтки премии ТЭФИ теперь изготавливают в России
Культура
Культура
 
16:51 09.02.2026
Швыдкой сообщил, что статуэтки премии ТЭФИ теперь изготавливают в России
Швыдкой сообщил, что статуэтки премии ТЭФИ теперь изготавливают в России - РИА Новости, 09.02.2026
Швыдкой сообщил, что статуэтки премии ТЭФИ теперь изготавливают в России
Приз премии ТЭФИ - бронзовую статуэтку "Орфей" - теперь изготавливают в России, сообщил президент Академии российского телевидения Михаил Швыдкой. РИА Новости, 09.02.2026
Швыдкой сообщил, что статуэтки премии ТЭФИ теперь изготавливают в России

Швыдкой: статуэтки премии ТЭФИ теперь изготавливают в России

Статуэтка бронзового "Орфея" на церемонии вручения телевизионной премии "ТЭФИ"
Статуэтка бронзового Орфея на церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуэтка бронзового "Орфея" на церемонии вручения телевизионной премии "ТЭФИ". Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Приз премии ТЭФИ - бронзовую статуэтку "Орфей" - теперь изготавливают в России, сообщил президент Академии российского телевидения Михаил Швыдкой.
Швыдкой рассказал, что ранее статуэтки изготавливались в Нью-Йорке, однако в последние годы производство было перенесено в Россию в связи с изменившимися условиями логистики.
Москве уже (изготавливают статуэтки - ред.). Мы и в прошлом году уже это делали в России. Но с разрешения, естественно, владельца брендов", - сказал Швыдкой журналистам.
Он подчеркнул, что изготовление статуэток в России осуществляется с согласия правообладателей образа премии. Он отметил, что у скульптора Эрнста Неизвестного есть наследники, поэтому Академия российского телевидения соблюдает все юридические требования, связанные с использованием образа ТЭФИ.
"Стараемся соблюсти все законы, но делаем это здесь (в России - ре.), потому что, как вы знаете, все платежи, перевозка, вся логистика усложнились, поэтому делаем здесь, и я думаю, делаем не хуже", - заключил Швыдкой.
Приз премии - бронзовая статуэтка "Орфей" работы выдающегося скульптора Эрнста Неизвестного. Скульптура представляет собой персонажа древнегреческой мифологии певца и музыканта Орфея, который разрывает себе грудь и играет на струнах своей души.
Культура Россия Нью-Йорк (город) Москва Эрнст Неизвестный Михаил Швыдкой Академия российского телевидения
 
 
Заголовок открываемого материала