https://ria.ru/20260209/tefi-2073249103.html
Швыдкой сообщил, что статуэтки премии ТЭФИ теперь изготавливают в России
Швыдкой сообщил, что статуэтки премии ТЭФИ теперь изготавливают в России - РИА Новости, 09.02.2026
Швыдкой сообщил, что статуэтки премии ТЭФИ теперь изготавливают в России
Приз премии ТЭФИ - бронзовую статуэтку "Орфей" - теперь изготавливают в России, сообщил президент Академии российского телевидения Михаил Швыдкой. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:51:00+03:00
2026-02-09T16:51:00+03:00
2026-02-09T16:51:00+03:00
культура
россия
нью-йорк (город)
москва
эрнст неизвестный
михаил швыдкой
академия российского телевидения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914821682_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_2da56b76d5798e6b5234bbfd8e334baf.jpg
https://ria.ru/20260206/nika-2072806612.html
https://ria.ru/20260206/premiya-2072798278.html
россия
нью-йорк (город)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914821682_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_653061edd2a6c481e89690457461033b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нью-йорк (город), москва, эрнст неизвестный, михаил швыдкой, академия российского телевидения
Культура, Россия, Нью-Йорк (город), Москва, Эрнст Неизвестный, Михаил Швыдкой, Академия российского телевидения
Швыдкой сообщил, что статуэтки премии ТЭФИ теперь изготавливают в России
Швыдкой: статуэтки премии ТЭФИ теперь изготавливают в России
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Приз премии ТЭФИ - бронзовую статуэтку "Орфей" - теперь изготавливают в России, сообщил президент Академии российского телевидения Михаил Швыдкой.
Швыдкой
рассказал, что ранее статуэтки изготавливались в Нью-Йорке
, однако в последние годы производство было перенесено в Россию
в связи с изменившимися условиями логистики.
"В Москве
уже (изготавливают статуэтки - ред.). Мы и в прошлом году уже это делали в России. Но с разрешения, естественно, владельца брендов", - сказал Швыдкой журналистам.
Он подчеркнул, что изготовление статуэток в России осуществляется с согласия правообладателей образа премии. Он отметил, что у скульптора Эрнста Неизвестного
есть наследники, поэтому Академия российского телевидения
соблюдает все юридические требования, связанные с использованием образа ТЭФИ.
"Стараемся соблюсти все законы, но делаем это здесь (в России - ре.), потому что, как вы знаете, все платежи, перевозка, вся логистика усложнились, поэтому делаем здесь, и я думаю, делаем не хуже", - заключил Швыдкой.
Приз премии - бронзовая статуэтка "Орфей" работы выдающегося скульптора Эрнста Неизвестного. Скульптура представляет собой персонажа древнегреческой мифологии певца и музыканта Орфея, который разрывает себе грудь и играет на струнах своей души.