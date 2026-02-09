Рейтинг@Mail.ru
18:15 09.02.2026
Глава МИД Танзании передал Лаврову послание для Путина
Глава МИД Танзании передал Лаврову послание для Путина
Глава МИД Танзании передал Лаврову послание для Путина

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава МИД Танзании Махмуд Табит Комбо передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову послание для российского лидера Владимира Путина от президента республики Самии Сулуху Хассан.
Передача послания состоялась во время встречи глав МИД в Москве.
"Это специальное послание Его превосходительству, президенту Владимиру Путину. Мне поручили передать его от имени доктора Самии Сулуху Хассан", - сказал Комбо на встрече с российским коллегой.
Лавров ответил, что передаст послание Путину.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Россия будет рада визиту президента Танзании, заявил Лавров
В миреТанзанияРоссияМоскваСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
