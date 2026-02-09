https://ria.ru/20260209/tanzaniya-2073273708.html
Глава МИД Танзании передал Лаврову послание для Путина
Глава МИД Танзании передал Лаврову послание для Путина - РИА Новости, 09.02.2026
Глава МИД Танзании передал Лаврову послание для Путина
Глава МИД Танзании Махмуд Табит Комбо передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову послание для российского лидера Владимира Путина от президента... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T18:15:00+03:00
2026-02-09T18:15:00+03:00
2026-02-09T18:15:00+03:00
в мире
танзания
россия
москва
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073247905_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_a8197123c4b5f61b84bc47c4c6aee560.jpg
https://ria.ru/20260209/lavrov-2073253373.html
танзания
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073247905_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5628ff24a9b24d23394c175e85229c47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, танзания, россия, москва, сергей лавров, владимир путин
В мире, Танзания, Россия, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин
Глава МИД Танзании передал Лаврову послание для Путина
Глава МИД Танзании передал Лаврову послание для Путина от президента республики