Минобороны показало кадры уничтожения танка Abrams в Запорожской области
Минобороны показало кадры уничтожения танка Abrams в Запорожской области - РИА Новости, 09.02.2026
Минобороны показало кадры уничтожения танка Abrams в Запорожской области
Опубликованы кадры уничтожения танка Abrams ВСУ операторами БПЛА группировки "Восток" Вооруженных сил РФ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2026
Кадры уничтожения танка Abrams дронами в Запорожской области
Кадры уничтожения танка Abrams дронами в Запорожской области
Минобороны показало кадры уничтожения танка Abrams в Запорожской области
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Опубликованы кадры уничтожения танка Abrams ВСУ операторами БПЛА группировки "Восток" Вооруженных сил РФ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
Операторы БПЛА войск беспилотных систем 35-й армии группировки "Восток" в ходе воздушной разведки обнаружили танк Abrams ВСУ
в Запорожской области
.
На кадрах видно, как первым ударом танк был обездвижен, последующими ударами были уничтожены защитный каркас и сама боевая машина. Экипаж танка пытался покинуть машину, но также был уничтожен на месте.
Подразделения войск беспилотных систем группировки "Восток" круглосуточно ведут разведку и уничтожают формирования ВСУ, что позволяет предотвращать попытки противника закрепиться и перегруппироваться на Запорожском направлении.