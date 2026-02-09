Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения танка Abrams в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 09.02.2026
Минобороны показало кадры уничтожения танка Abrams в Запорожской области
Минобороны показало кадры уничтожения танка Abrams в Запорожской области
Опубликованы кадры уничтожения танка Abrams ВСУ операторами БПЛА группировки "Восток" Вооруженных сил РФ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2026
2026
Минобороны показало кадры уничтожения танка Abrams в Запорожской области

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Опубликованы кадры уничтожения танка Abrams ВСУ операторами БПЛА группировки "Восток" Вооруженных сил РФ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
Операторы БПЛА войск беспилотных систем 35-й армии группировки "Восток" в ходе воздушной разведки обнаружили танк Abrams ВСУ в Запорожской области.
На кадрах видно, как первым ударом танк был обездвижен, последующими ударами были уничтожены защитный каркас и сама боевая машина. Экипаж танка пытался покинуть машину, но также был уничтожен на месте.
Подразделения войск беспилотных систем группировки "Восток" круглосуточно ведут разведку и уничтожают формирования ВСУ, что позволяет предотвращать попытки противника закрепиться и перегруппироваться на Запорожском направлении.
