Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США разрабатывают облегченную версию танка Abrams - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 09.02.2026 (обновлено: 15:17 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/tank-2073218019.html
СМИ: США разрабатывают облегченную версию танка Abrams
СМИ: США разрабатывают облегченную версию танка Abrams - РИА Новости, 09.02.2026
СМИ: США разрабатывают облегченную версию танка Abrams
Программа разработки новой облегченной модели американского танка Abrams М1Е3 продвигается очень быстро, опережая график на пять лет: первый взвод будет готов к РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T15:15:00+03:00
2026-02-09T15:17:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
министерство обороны сша
нато
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260209/ssha-2073069489.html
https://ria.ru/20260209/ssha-2073091327.html
https://ria.ru/20260129/tanki-2070833663.html
https://ria.ru/20260209/nato-2073103151.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, министерство обороны сша, нато, ростех
В мире, США, Украина, Киев, Министерство обороны США, НАТО, Ростех
СМИ: США разрабатывают облегченную версию танка Abrams

Fox News: США ускоренными темпами разрабатывают облегченную версию танка Abrams

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Программа разработки новой облегченной модели американского танка Abrams М1Е3 продвигается очень быстро, опережая график на пять лет: первый взвод будет готов к отправке на испытания в вооруженные силы в 2028 году, сообщает в понедельник телеканал Fox News.
"Ни за что не догадаетесь, какая программа реализуется быстрее всего: это новый танк сухопутных сил Abrams М1Е3. Знайте: Abrams М1Е3 на пять лет опережает график. Да, пять лет. И это гибрид… Первый взвод М1Е3 будет готов к испытаниям военными в 2028 году", - говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
США признали технологическое превосходство России
Вчера, 08:00
Танковый взвод в сухопутных силах США состоит из четырех машин. Изначально при анонсировании новой модели в Пентагоне заявляли, что решение принято в том числе с учетом опыта конфликта на Украине. США поставили Киеву танки Abrams старой модели М1А1, было известно о планах передать 31 единицу. Большая их часть была уничтожена, выведена из строя или захвачена.
По данным Fox News, одним из ключевых отличий нового танка станет существенное снижение его массы с 80 тонн до примерно 60 тонн.
"Более легкая масса обеспечивает примерно на 40% большую эффективность расхода топлива. Она также позволяет танку М1Е3 пересекать на 30% больше мостов в Польше и других странах на восточной линии фронта НАТО, граничащих с Россией", - сообщает телеканал.
При этом эта масса все равно больше аналогичного параметра основных российских танков.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Сдайтесь России!" В США неожиданно высказались после удара по Украине
Вчера, 01:53
В американской новинке будет реализована идея, уже примененная в российском танке "Армата": башня машины будет необитаемой, весь экипаж будет расположен в передней и наиболее защищенной части корпуса. Численность экипажа будет составлять три человека.
В "Ростехе" еще в прошлом году обратили внимание на то, что американцы при модернизации танков копируют российские решения.
По информации Fox News, у водителя танка М1Е3 будет интерфейс, который "выглядит как джойстик Xbox", а программное обеспечение будет создано по принципу plug-and-play, что позволит устанавливать дополнительные приложения и обновлять систему на месте.
Танк будет оснащен динамической и активной защитой. Последняя, как заявляется, сможет вычислять положение источника выстрела.
Танк M1E3 Abrams - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Новая "броня". Что НАТО разрабатывает для конфликта с Россией
29 января, 08:00
Как указывается в статье, гибридный двигатель позволит, не издавая заметного шума, двигаться на электрической тяге, однако не уточняется, какое расстояние сможет пройти танк в таком режиме.
"С учетом уроков на украинском поле боя 30-миллиметровый ленточный пулемет заменит и пулемет калибра .50, и пулемет заряжающего", - говорится в материале телеканала.
Танк Abrams - основной боевой танк США.
Серийное производство машины, получившей название М1 General Abrams, началось 28 февраля 1980 года. Танк был назван в честь генерала Крейтона Абрамса, командовавшего в период Второй мировой войны танковым батальоном, а впоследствии руководившего операциями американской армии во Вьетнаме и лично занимавшегося вопросами проекта ХМ1 в бытность начальником главного штаба сухопутных войск США.
Впоследствии танк Abrams модернизировали, и в 2020 году в армию США были поставлены новые модернизированные танки Abrams M1A2 SEP V3. Одна из главных особенностей M1A2 SEP V3 - комплекс активной защиты Trophy, который может эффективно перехватывать боеприпасы при помощи РЛС и поражающих элементов.
Боевая работа системы дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Царит истерика". В США раскрыли последствия контратаки ВСУ в зоне СВО
Вчера, 06:45
 
В миреСШАУкраинаКиевМинистерство обороны СШАНАТОРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала