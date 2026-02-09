СМИ: США разрабатывают облегченную версию танка Abrams

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Программа разработки новой облегченной модели американского танка Abrams М1Е3 продвигается очень быстро, опережая график на пять лет: первый взвод будет готов к отправке на испытания в вооруженные силы в 2028 году, сообщает в понедельник телеканал Программа разработки новой облегченной модели американского танка Abrams М1Е3 продвигается очень быстро, опережая график на пять лет: первый взвод будет готов к отправке на испытания в вооруженные силы в 2028 году, сообщает в понедельник телеканал Fox News

"Ни за что не догадаетесь, какая программа реализуется быстрее всего: это новый танк сухопутных сил Abrams М1Е3. Знайте: Abrams М1Е3 на пять лет опережает график. Да, пять лет. И это гибрид… Первый взвод М1Е3 будет готов к испытаниям военными в 2028 году", - говорится в материале.

Танковый взвод в сухопутных силах США состоит из четырех машин. Изначально при анонсировании новой модели в Пентагоне заявляли, что решение принято в том числе с учетом опыта конфликта на Украине . США поставили Киеву танки Abrams старой модели М1А1, было известно о планах передать 31 единицу. Большая их часть была уничтожена, выведена из строя или захвачена.

По данным Fox News, одним из ключевых отличий нового танка станет существенное снижение его массы с 80 тонн до примерно 60 тонн.

"Более легкая масса обеспечивает примерно на 40% большую эффективность расхода топлива. Она также позволяет танку М1Е3 пересекать на 30% больше мостов в Польше и других странах на восточной линии фронта НАТО , граничащих с Россией", - сообщает телеканал.

При этом эта масса все равно больше аналогичного параметра основных российских танков.

В американской новинке будет реализована идея, уже примененная в российском танке "Армата": башня машины будет необитаемой, весь экипаж будет расположен в передней и наиболее защищенной части корпуса. Численность экипажа будет составлять три человека.

В " Ростехе " еще в прошлом году обратили внимание на то, что американцы при модернизации танков копируют российские решения.

По информации Fox News, у водителя танка М1Е3 будет интерфейс, который "выглядит как джойстик Xbox", а программное обеспечение будет создано по принципу plug-and-play, что позволит устанавливать дополнительные приложения и обновлять систему на месте.

Танк будет оснащен динамической и активной защитой. Последняя, как заявляется, сможет вычислять положение источника выстрела.

Как указывается в статье, гибридный двигатель позволит, не издавая заметного шума, двигаться на электрической тяге, однако не уточняется, какое расстояние сможет пройти танк в таком режиме.

"С учетом уроков на украинском поле боя 30-миллиметровый ленточный пулемет заменит и пулемет калибра .50, и пулемет заряжающего", - говорится в материале телеканала.

Танк Abrams - основной боевой танк США.

Серийное производство машины, получившей название М1 General Abrams, началось 28 февраля 1980 года. Танк был назван в честь генерала Крейтона Абрамса, командовавшего в период Второй мировой войны танковым батальоном, а впоследствии руководившего операциями американской армии во Вьетнаме и лично занимавшегося вопросами проекта ХМ1 в бытность начальником главного штаба сухопутных войск США.