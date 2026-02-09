Рейтинг@Mail.ru
СВР рассказала о планах Запада создать подрывной ресурс в Белоруссии - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 09.02.2026 (обновлено: 11:36 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/svr-2073148120.html
СВР рассказала о планах Запада создать подрывной ресурс в Белоруссии
СВР рассказала о планах Запада создать подрывной ресурс в Белоруссии - РИА Новости, 09.02.2026
СВР рассказала о планах Запада создать подрывной ресурс в Белоруссии
Запад планирует провести инвентаризацию белорусских оппозиционеров, предполагается сформировать подрывной ресурс с прицелом на выборы 2030 года, сообщило... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:27:00+03:00
2026-02-09T11:36:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
россия
литва
польша
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg
https://ria.ru/20260209/svr-2073147258.html
россия
литва
польша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_56f861e86fe33f5002e478830884f573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, россия, литва, польша, белоруссия
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Россия, Литва, Польша, Белоруссия
СВР рассказала о планах Запада создать подрывной ресурс в Белоруссии

СВР: Запад хочет создать подрывной ресурс в Белоруссии для выборов 2030 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАкции протеста в Минске
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Акции протеста в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Запад планирует провести инвентаризацию белорусских оппозиционеров, предполагается сформировать подрывной ресурс с прицелом на выборы 2030 года, сообщило пресс-бюро СВР России.
"Окопавшиеся в Литве и Польше беглые деятели во главе с Тихановской за последние годы расписались в своем полном бессилии хоть как-то повлиять на процессы в родной стране. Западники планируют провести тщательную "инвентаризацию" белорусских оппозиционных кадров на предмет их использования в подрывной деятельности. Предполагается сформировать ресурс "обозленных на А. Лукашенко" с прицелом на президентские выборы 2030 года", - говорится в сообщении.
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире СВР - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
СВР сообщила о планах Запада сменить конституционный строй в Белоруссии
Вчера, 11:25
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреРоссияЛитваПольшаБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала